Mimi Peri Bongkar Jenis Kelamin Aslinya, Ini Dia Jawabannya!

JAKARTA - Masih ingat dengan Mimi Peri? Sosok yang satu ini sempat viral saat bulan Ramadhan. Banyak netizen penasaran dengan Mimi Peri apakah dirinya seorang laki-laki atau wanita. Jenis kelaminnya pun terbongkar.

Di mana, keberadaan Mimi Peri sempat heboh dengan suara khasnya yang membangunkan masyarakat untuk melaksanakan sahur. Mimi Peri pun membuka jati dirinya yang sesungguhnya.

"Halo guys, jumat berkah hari ini. Kali ini aku mau jawab pertanyaan dari netizen. Mimi peri cowok apa cewek? Mimi Peri ibadah pakai mukena apa sarung sih?," ujar Mimi Peri di sosial media miliknya, Minggu (13/8/2023).

Mendapat pertanyaan dari netizen itu, Mimi Peri pun langsung menjawabnya dengan tegas. Di mana, jika dirinya adalah seorang pria.

"Aku kalau ibadah pakai sarung dan baju koko, ya," kata Mimi Peri lagi.

Bahkan, tanpa rasa malu bila Mimi peri merupakan seorang pria yang gemulai.