CELEBRITY

Bikin Netizen Heboh! Shopee Cup ASEAN Club Championship 2024/2025 Akan Segera Hadir!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:10 WIB
Bikin Netizen Heboh! Shopee Cup ASEAN Club Championship 2024/2025 Akan Segera Hadir!
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Kabar gembira untuk  para penggemar bola di seluruh penjuru Indonesia dan Asia Tenggara! Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN (AFF) umumkan bahwa Shopee akan menjadi mitra resmi dalam penyelenggaraan kompetisi antarklub sepak bola ASEAN perdana dengan nama Shopee Cup. Ya, nantinya klub-klub sepak bola di Asia Tenggara akan hadir berkompetisi untuk memperebutkan juara Shopee Cup Asean Club Championship 2024/2025.

Shopee Cup  hadir untuk menaungi tingginya ketertarikan dan antusiasme masyarakat terhadap pertandingan sepak bola, sekaligus memberikan wadah untuk klub sepak bola ASEAN agar bisa terus maju dan berkembang hingga sukses di kancah internasional. Turnamen ini bakal digelar mulai 17 Juli 2024 sampai 21 Mei 2025 nanti.

Pastinya kamu enggak sabar untuk menyaksikan keseruannya kan? Pokoknya jangan lupa nonton ya! Kehadiran Shopee Cup dinilai sebagai momen bersejarah dalam dunia persepakbolaan ASEAN, hal ini diungkapkan langsung oleh Mayor Jenderal Khiev Sameth, Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN (AFF).

“Hari ini menandai langkah bersejarah pada sepak bola ASEAN. Shopee Cup akan menjadi aspek penting dalam menciptakan masa depan yang menarik bagi klub sepak bola ASEAN dan mentransformasi permainan di wilayah ini. Turnamen ini akan memupuk aspirasi bagi klub-klub ternama untuk menjadi juara ASEAN dan tampil sukses di Asia,” ujarnya.

 

Khiev Sameth juga mengatakan bahwa kerjasama dengan Shopee sebagai mitra resmi dalam turnamen Asean Club Championship 2024/2025, diharapkan bisa memajukan dan mengembangkan klub sepak bola di Asia Tenggara.

