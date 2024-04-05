Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Shopee Jadi Mitra Resmi AFF dalam Shopee Cup ASEAN Club Championship

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |13:05 WIB
Shopee Jadi Mitra Resmi AFF dalam Shopee Cup ASEAN Club Championship
Shopee didaulat sebagai mitra resmi AFF dalam Shopee Cup ASEAN Club Championship. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

SINGAPURA - Ecommerce Shopee didaulat sebagai mitra resmi ASEAN Football Federation atau Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) dalam ASEAN Club Championship, yang diberi nama Shopee Cup™.

Kerja sama ini diresmikan dengan mitra komersial eksklusif AFF, yaitu SPORTFIVE, dan Shopee yang menjadi Mitra Penyelenggara AFF untuk kejuaraan besar tingkat ASEAN lainnya.

Shopee Cup™, turnamen klub regional resmi pertama di Asia Tenggara akan menobatkan juara dari ASEAN Club Champion setiap tahunnya, yang didorong oleh semangat dan antusiasme terhadap klub sepak bola di salah satu pasar konsumen terbesar di dunia dan wilayah Shopee berada.

Turnamen ini akan dimainkan dalam format liga dengan babak kualifikasi play-offs dan fase grup, dimana 14 klub ternama di ASEAN, akan berkompetisi dalam 40 pertandingan. Sejalan dengan upaya regional untuk mengikuti kalender kompetisi Eropa, Shopee Cup™ akan dimulai tahun ini pada 17 Juli dan berlangsung hingga 21 Mei 2025.

Shopee, anak perusahaan Sea Limited yang terdaftar di NYSE (NYSE: SE), adalah platform belanja online terbesar di Asia Tenggara.

