Big Ramadan Sale, Transaksi Meroket 44 Kali Lipat di Shopee Live saat Sahur

JAKARTA - Shopee Big Ramadan Sale 2024 kembali memeriahkan bulan Ramadan untuk para pengguna setia. Pada 25 Maret dan 1 April lalu, berbagai keseruan dihadirkan melalui fitur interaktif, program inovatif dan promo terbesar melalui aplikasi Shopee, guna memberikan pengalaman belanja online yang lebih menyenangkan dan menguntungkan.

Tahun ini, Shopee melihat tren menarik pada kedua puncak kampanye, dimana pengguna semakin antusias dalam memanfaatkan fitur interaktif melalui Shopee Live di waktu sahur. Hal ini terlihat dari transaksi melalui Shopee Live di waktu sahur yang meningkat hingga 44 kali lipat pada puncak kampanye dibandingkan dengan waktu yang sama di hari biasa.

Monica Vionna, Director of Marketing Growth Shopee Indonesia menyampaikan, “Interaksi yang dapat dinikmati oleh pengguna melalui berbagai fitur kami seperti, Shopee Live hingga Shopee Video masih menjadi daya tarik utama dalam perjalanan belanja online pengguna pada Ramadan tahun ini."

"Kami senang sekali melihat berbagai bentuk antusiasme pengguna pada kampanye Shopee Big Ramadan Sale, antara lain animo tinggi yang terlihat dari bagaimana para pembeli memanfaatkan promo dan menikmati keseruan Flash Sale pada jam-jam tertentu, hingga kolaborasi antara para pelaku usaha dalam mengoptimalkan fitur serta program guna menciptakan pengaruh signifikan selama kampanye Big Ramadan Sale berlangsung,” ucapnya.

Fitur Interaktif Big Ramadan Sale Temani Keseruan Segala Aktivitas di Bulan Suci

Menjadi kampanye yang selalu dinantikan, Shopee terus berupaya untuk memberikan dorongan bagi seluruh pengguna baik pembeli maupun penjual. Di tahun ini, pengguna kerap memanfaatkan fitur interaktif, salah satunya yang banyak menarik minat pengguna, Shopee Live.

Berbagai keseruan yang dimanfaatkan antara lain, mendapatkan keuntungan melalui promo besar yang dihadirkan, menonton konten yang menemani waktu ngabuburit, seperti MARKAS hingga mengikuti sesi Flash Sale Mobil dan Motor Rp1.