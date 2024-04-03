Advertisement
MUSIK

Terry Shahab Berusaha Menginspirasi Lewat Lagu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |00:01 WIB
Terry Shahab Berusaha Menginspirasi Lewat Lagu
Terry Shahab Queen of Galau (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terry Shahab adalah nama yang sangat dikenal dalam industri musik Indonesia karena lagu-lagu penuh emosi dan makna yang dihasilkannya. Memulai karir bernyanyi sejak tahun 2006, Terry telah menciptakan sejumlah lagu hits seperti Janji Manismu, Harusnya Kau Pilih Aku, Di Persimpangan Dilema, dan masih banyak lagi. Karya-karya ini sering mengangkat tema kesedihan, sehingga memberinya julukan "Queen Of Galau."

Setelah lebih dari 15 tahun menjalani karir sebagai penyanyi, apakah Terry masih nyaman dengan predikat tersebut? "Ya, akhir-akhir ini aku sedikit kepikiran dengan gelar 'Queen Of Galau'," kata Terry dengan tawa. "Sebagai seorang penyanyi, aku penasaran apakah pendengarku akan tetap setia mendengarkan lagu-lagu aku jika aku mulai menyanyikan lagu-lagu yang lebih ceria. Aku juga ingin tahu pendapat mereka nanti."

Terry Shahab Berusaha Menginspirasi Lewat Lagu

Meskipun demikian, Terry menekankan bahwa karyanya selalu mengikuti isi hati. "Saat ini aku merasa sangat bersyukur karena memiliki suami yang sangat pengertian dan dua anak yang sangat menginspirasiku dalam berkarya. Rasanya sulit untuk tidak mengekspresikan kebahagiaan itu," ungkap Terry.

