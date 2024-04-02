Buttonscarves Beauty Hadir di Shopee Big Ramadan Sale Sebagai Produk Kecantikan Tunjang Penampilan Harian

JAKARTA- Akhir-akhir ini industri kecantikan Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Bagaimana tidak hadirnya beragam tren makeup dan perawatan kulit yang popularitasnya diamplifikasi oleh media sosial menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ini.

Seiring dengan kehadiran sejumlah tren yang meningkatkan kreativitas serta membuat preferensi konsumen semakin beragam, kebanggaan masyarakat Indonesia akan produk lokal juga didukung oleh perkembangan teknologi yang mempermudah proses distribusi dan akses konsumen terhadap berbagai produk kecantikan. Melalui platform online seperti Shopee, turut menunjang pertumbuhan brand kecantikan lokal dan memperluas pangsa pasar melalui berbagai fitur dan program yang ditawarkan.

Melihat adanya peluang di pasar Indonesia yang menjanjikan ini lantas mendorong Linda Anggrea selaku Founder Buttonscarves untuk mendirikan brand kecantikan Buttonscarves Beauty, setelah sebelumnya sukses menginisiasi brand lifestyle Buttonscarves dan apparel Benang Jarum.

Dia mengatakan menyadari bahwa fashion dan beauty adalah hal yang saling melengkapi, di tahun 2021 kami memutuskan untuk menghadirkan lini kecantikan, Buttonscarves Beauty yang terinspirasi dari keinginanya untuk memberikan nilai tambah dan melengkapi penampilan pelanggan setia Buttonscarves.

"Tentunya, industri kecantikan memberikan tantangan yang berbeda, kami harus tetap update dengan tren terkini dan berinovasi agar relevan dan diminati oleh konsumen. Di samping itu, untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat, kami harus mampu memberikan nilai tambah yang membedakan Buttonscarves Beauty dari merek lain. Inovasi dalam produk menjadi kunci untuk memenangkan hati konsumen dan mempertahankan posisi kami di pasar," tuturnya.