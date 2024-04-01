Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris Desak Polresta Bogor Kota Segera Tangkap Manager yang Bawa Kabur Uang Ratusan Juta

Selvianus , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |22:50 WIB
Hotman Paris Desak Polresta Bogor Kota Segera Tangkap Manager yang Bawa Kabur Uang Ratusan Juta
Hotman Paris desak pelaku pencurian uang segera ditangkap (Foto: Instagram/hotmanparisofficial)
JAKARTA - Hotman Paris Hutapea membagikan kabar kurang menyenangkan melalui akun Instagram miliknya @hotmanparishutapea. Dalam unggahannya, sang pengacara kondang mengatakan bahwa uang ratusan juta hasil penjualan di sebuah restoran miliknya yang berlokasi di kawasan Tajur, Bogor Jawa Barat dibawa kabur oleh manager berinisial FA.

Dalam unggahan itu, Hotman Paris juga menunjukan barang bukti berupa rekaman CCTV, saat FA tengah mengambil uang hasil penjualan restoran dari sebuah brankas berwarna hitam.

"Dicari FADHIL ASHARI (Ex-Manager Hotmen Tajur yang mencuri uang ratusan juta rupiah hasil penjualan Hotmen Tajur, Bogor," demikian bunyi tulisan didalam video yang diunggah Hotman Paris dalam akun instagram miliknya.

Tindakan managernya membawa kabur uang ratusan juta tersebut, Hotman Paris mendesak Polresta Bogor Kota untuk segera menangkap pelaku. Semenjak membawa kabur uang ratusan juta itu, pelaku berinisial FA itu belum diketahui keberadaan dirinya.

Hotman Paris

Hotman Paris desak pelaku pencurian uang segera ditangkap (Foto: Intens)


"Hallo Bapak Kapolres Bogor Kota mohon segera ditangkap pelaku manajerku dari Resto Ramen Hotmen di Tajur, Bogor Timur yang telah melarikan uang hasil penjualan restoran sebanyak ratusan juta," ujar Hotman Paris dalam video singkat tersebut.

Lebih lanjut, pengacara dijuluki sebagai 'The Most Dangerous Lawyer' ini mengucapkan bentuk terimakasih kepada Kapolres Metro Bogor Kota sekaligus berharap agar pelaku membawa kabur uang ratusan juta dari hasil penjualan di restoran miliknya itu segera ditangkap.

"Bapak Kapolres Bogor Kota sangat mengucapkan terima kasih sekiranya pelakunya dapat ditangkap segera, Godbless you mohon dibantu salam Hotman Paris," pungkas Hotman.

(van)

