Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harvey Moeis Belum Bisa Dijenguk Usai Ditahan Kasus Korupsi Timah

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |17:05 WIB
Harvey Moeis Belum Bisa Dijenguk Usai Ditahan Kasus Korupsi Timah
Harvey Moeis belum bisa dijenguk usai ditahan kasus korupsi (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, belum bisa dijenguk keluarga setelah ditahan karena kasus korupsi pertambangan timah sejak, Rabu, 27 Maret 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kuntadi.

Kepada awak media, Kuntadi menyebut jika hal itu berkaitan dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan isolasi, setelah itu baru bisa penjengukan, kecuali kalau ada yang berkaitan dengan pemeriksaan oleh kuasa hukum," kata Kuntadi di kantornya, Senin (1/4/2024).

Disisi lain, Kuntadi membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penggeledahan di kediaman Sandra Dewi dan Harvey Moeis di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan hari ini. Penggeledahan itu dilakukan guna mencari alat bukti tambahan hingga menelusuri dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap aset milik tersangka.

Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Harvey Moeis belum bisa dijenguk usai ditahan kasus korupsi (Foto: Instagram/sandradewi88)

"Sementara ini masih berlangsung, nanti hasilnya akan kita lihat," ucapnya.

Namun, Kuntadi tak ingin berkomentar lebih lanjut soal kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus suaminya. Menurutnya, hal itu harus memiliki dasar hukum yang kuat.

"Kami tidak bicara soal kemungkinan, tadi udah kami sampaikan penegakan hukum berdasarkan Undang Undang, karena terkait alat bukti, jadi kami tidak ingin berandai-andai," tambahnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement