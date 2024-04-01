Harvey Moeis Belum Bisa Dijenguk Usai Ditahan Kasus Korupsi Timah

JAKARTA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, belum bisa dijenguk keluarga setelah ditahan karena kasus korupsi pertambangan timah sejak, Rabu, 27 Maret 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kuntadi.

Kepada awak media, Kuntadi menyebut jika hal itu berkaitan dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan isolasi, setelah itu baru bisa penjengukan, kecuali kalau ada yang berkaitan dengan pemeriksaan oleh kuasa hukum," kata Kuntadi di kantornya, Senin (1/4/2024).

Disisi lain, Kuntadi membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penggeledahan di kediaman Sandra Dewi dan Harvey Moeis di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan hari ini. Penggeledahan itu dilakukan guna mencari alat bukti tambahan hingga menelusuri dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap aset milik tersangka.

Harvey Moeis belum bisa dijenguk usai ditahan kasus korupsi (Foto: Instagram/sandradewi88)

"Sementara ini masih berlangsung, nanti hasilnya akan kita lihat," ucapnya.

Namun, Kuntadi tak ingin berkomentar lebih lanjut soal kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus suaminya. Menurutnya, hal itu harus memiliki dasar hukum yang kuat.

"Kami tidak bicara soal kemungkinan, tadi udah kami sampaikan penegakan hukum berdasarkan Undang Undang, karena terkait alat bukti, jadi kami tidak ingin berandai-andai," tambahnya.

