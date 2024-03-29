Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Korban Tabrak Lari, Anak Tamara Bleszynski Alami Luka-Luka

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |09:30 WIB

Anak Tamara Bleszynski jadi korban tabrak lari (Foto: IG Tamara)




JAKARTA - Tamara Bleszynski datang dengan kabar duka. Dirinya baru saja memberikan kabar putra keduanya yaitu Kenzou Lion Blezynski Lewis mengalami kecelakaan.

Tamara Bleszynski mengungkap bahwa Kenzou sempat ditabrak oleh seorang pengemudi yang tak bertanggung jawab. Kenzou sempat dilarikan ke rumah sakit setelah insiden tersebut terjadi.

Dalam unggahan akun Instagramnya @tamarableszynskiofficial, terlihat putra dari pasangan Tamara Bleszynski dan Mike Lewis itu sedang terkapar sambil melihat langit-langit rumah sakit.

 

Kenzou pun mengalami luka di bagian tangan dan juga kedua lututnya. Pihak medis pun membantunya mengobati luka tersebut dan membalutnya dengan perban putih.

“Hari ini, anakku Kenzou, ditabrak pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Tapi, Alhamdulillah, Allah masih memberi anakku umur panjang,” tulis Tamara Bleszynski dikutip dari unggahan tersebut, Jumat (29/3/2024).

Meski begitu, Tamara Bleszynski tetap bersyukur putranya bisa selamat dan tidak mendapatkan luka yang parah akibat kecelakaan tersebut. Wanita 49 tahun itu mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa putranya tersebut.

“Tiada hentinya aku mengucap syukur atas Anugerah Hidup ini, terima kasih tak terhingga Ya Allah. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar,” ujarnya.

Tamara Bleszynski pun mengungkap bahwa pelaku telah menabrak putranya ketika Kenzou sedang berada di depan pagar rumahnya. Walaupun begitu, putranya tetap dilindungi oleh Sang Pencipta.

“Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Didepan pagar rumah kami, kau tabrak anakku…tapi Allah melindungi kami,” tuturnya.


