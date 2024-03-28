Ghea Indrawari Ungkap Dampak Lagu Jiwa Yang Bersedih Baginya dan Para Pendengar

JAKARTA - Perubahan hidup seorang Ghea Indrawari sempat dialaminya usai merilis single bertajuk 'Jiwa Yang Bersedih'. Lagu tersebut bahkan sempat viral di media sosial, bahkan hingga hari ini.

Penyanyi 26 tahun ini mengatakan, bahwa sebelum lagu tersebut viral, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai seorang Tiktokers. Ya, Ghea mengakui bahwa dirinya dikenal sebagai TikTokers yang gemar membuat konten saat bermain berbagai instrumen dibandingkan dengan promo lagu-lagunya.

Hal itu membuat Ghea pun mencoba peruntungannya untuk memperkenalkan lagunya melalui TikTok. Dari situlah karirnya di industri musik Tanah Air melambung pesat dan dirinya mulai dikenal sebagai penyanyi.

“Aku waktu itu rilis satu lagu dan Alhamdulillah jadi rame di TikTok. Akhirnya orang tahu Ghea Indrawari itu adalah penyanyi dan bukan cuman Tiktokers kayak gitu,” kata Ghea Indrawari kepada awak media dalam konferensi pers TikTok Rising Indonesia, baru-baru ini.

Sebelum lagu ‘Jiwa Yang Bersedih’ melejit, Ghea Indrawari telah berkecimpung cukup lama untuk menghasilkan lagu-lagunya sendiri. Bahkan dirinya telah menulis sebelas lagu sebelum viral.

“Setelah itu justru banyak lagu-lagu aku yang udah lama Akhirnya didengar sama orang-orang. Padahal aku sebelum ‘Jiwa Yang Bersedih’ itu aku udah ada kayak sebelas lagu gitu,” jelasnya.

Ghea mengaku, viralnya lagu ‘Jiwa Yang Bersedih’ telah banyak mengubah hidupnya. Tak cuma itu, jebolan ajang Indonesian Idol 2018 ini pun bercerita bahwa lagu tersebut pun juga berdampak pada banyak orang.

Bahkan dirinya sempat mendapatkan ucapan terima kasih dari salah satu fansnya yang sempat putus asa dalam menjalankan hidup dan hendak mengakhiri hidupnya.

Namun berkat lagu ‘Jiwa Yang Bersedih’, ia ingin bertahan dan melanjutkan hidup. Hal ini pun yang membuat Ghea Indrawari semakin semangat dan termotivasi untuk menciptakan karya-karya ke depannya.