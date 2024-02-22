Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ghea Indrawari Siap Rilis Album Perdana di Momen Ulang Tahun

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |22:16 WIB
Ghea Indrawari Siap Rilis Album Perdana di Momen Ulang Tahun
Ghea Indrawari siap merilis album perdana di momen ulang tahun. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)
JAKARTA – Memasuki 2024, Ghea Indrawari punya kejutan untuk para pencinta musik. Dia berencana merilis album perdana.

Impian mempunyai album memang sudah dinantikan lama oleh jebolan Indonesian Idol 2018 ini. Ghea Indrawari akhirnya bisa mewujudkannya di tahun ini.

“Album ini berjudul Berdamai. Menceritakan proses aku, pernah mengalami penolakan, rasa sakit. Aku harus belajar menerima dan berdamai dengan diri sendiri,” tutur Ghea Indrawari ditemui Okezone.com di sela-sela exclusive hearing album perdana Ghea Indrawari di preview room MNC Pictures, Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Lagu-lagu di album Berdamai ditulis semua oleh Ghea Indrawari. Di mana menjadi ruang baginya untuk mencurahkan isi hati.

Ghea Indrawari

Menariknya lagi, waktu perilisan album Berdamai berbarengan dengan momen ulang tahun Ghea Indrawari pada 10 Maret mendatang.

“Albumnya ini menyinggung tentang kehidupan, self healing, dan love song. Bukan cerita tentang patah hati. Buka yang negatif, tapi semuanya positif,” kata kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat ini.

