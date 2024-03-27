Bu GM Terapkan Ilmu Parenting dalam Mendidik Sang Putri

JAKARTA - Selain sebagai content creator, Bu GM merupakan seorang ibu dari anak perempuan bernama Althaea Calysta. Kehadiran sang buah hati, membuat dia tertarik mempelajari dunia parenting lebih dalam lagi.

“Mempelajari ilmu parenting sangat penting karena setiap perkembangan zaman pasti ilmu dan tantangannya berbeda. Sehingga orangtua juga harus update dengan ilmu baru dan memahami kebutuhan dan keinginan anak,” ujarnya.

Sebagai orangtua, Bu GM menerapkan tiga pedoman dasar untuk putrinya: maaf, tolong, dan terima kasih. Hal-hal inilah yang turut dibagikannya lewat konten-kontennya di YouTube.

Kisah inspiratifnya sebagai ibu dan content creator menjadi contoh bagi para subscriber-nya. Bahwa kesuksesan tidak hanya tentang meraih popularitas, namun juga memberikan kontribusi positif dalam kehidupan orang lain, termasuk keluarga.