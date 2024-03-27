Advertisement
HOT GOSSIP

Teuku Ryan Pilih Tabayun Usai Isu Minta Nafkah dan Hak Asuh Anak

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:01 WIB
Teuku Ryan Pilih Tabayun Usai Isu Minta Nafkah dan Hak Asuh Anak
Teuku Ryan pilih tabayun usai isu minta nafkah dan hak asuh anak (Foto: Ist)
JAKARTA - Kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Rizal Armidi mengatakan pihaknya memilih tabayun perihal statement kuasa hukum Ria Ricis. Sebab kuasa hukum Ria Ricis menyebut kliennya meminta hak asuh anak dan biaya anak viral di media sosial.

"Kami memilih tabayun kepada bersangkutan dan ternyata beliau menyampaikan Teuku Ryan meminta hak asuh anak, Teuku Ryan meminta biaya anak kata saya diluruskan bang nggak ada biaya anak gitu," ungkap Dedi Rizal Armidi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu (27/3/2024).

Teuku Ryan Pilih Tabayun Usai Isu Minta Nafkah dan Hak Asuh Anak

"Sudah nasihatin Bang Teuku Ryan cuman saya rasa itu enggak perlu panjang lebarin, karena saya sudah melakukan tabayun langsung dengan Bang Hendra sejauh ini sudahi saja," tambah Dedi.

Usai viral statement tersebut, Dedi mengatakan kalau Teuku Ryan serta ayahnya langsung menghubunginya untuk meminta pihak Ricis mengklarifikasi masalah tersebut.

Tak berselang lama, Dedi meminta kuasa hukum Ricis untuk mengklarifikasi pernyataan berpotensi mencemarkan nama baik Teuku Ryan.

"Teuku Ryan merasa terganggu dengan itu dan dia telepon saya, ayahnya telepon saya, asistennya telepon saya karena kita sama-sama lawyer memberikan statement," jelas Dedi.

"Kuasa hukum penggugat menyampaikan apa adanya proses sidang termasuk umpamanya ada jawaban seperti itu. Karena tahu persis Ryan mengirim langsung ini jawaban kita. Tidak ada di dalam dokumen kita meminta nafkah anak jadi sudah terklarifikasi dengan Ricis langsung," lanjutnya.

Kendati demikian, Dedi mengaku respek karena kuasa hukum Ricis telah melakukan klarifikasi, sehingga pihaknya tak ingin memperlebar masalah tersebut.

"Karena ini sudah menggiring opini dan mencemarkan nama baik' itu yang saya bicarakan dan Bang Hendra respect. Jadi kalau ada kesalahan, kita akan selalu mengklarifikasi, dan itu sudah dilakukan beliau, saya baca di media," bebernya.

"Untuk itu, saya berterimakasih Teuku Ryan itu lagi baik-baiknya berkomunikasi lagi intensnya dalam banyak hal, saya nggak batasi dia," tutur Dedi.

