Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kuasa Hukum Aditya Zoni Sebut Laporan Terkait Penggelapan Uang Rp500 Juta Tidak Ada Bukti

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:23 WIB
Kuasa Hukum Aditya Zoni Sebut Laporan Terkait Penggelapan Uang Rp500 Juta Tidak Ada Bukti
Kasus penggelapan uang Rp500 juta yang diduga dilakukan Aditya Zoni tak memiliki bukti (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Aditya Zoni, Abdullah Emile Oemar mengatakan bahwa laporan dugaan penggelapan uang Rp500 juta yang dituduhkan kepada kliennya tidaklah benar. Menurutnya, laporan yang dilayangkan oleh seseorang bernama Christopher Anggasastra ke Polda Metro Jaya itu tidak mempunyai bukti yang kuat sebelum perkara itu dibawa kejalur hukum.

Bahkan ia pun memastikan bahwa Aditya Zoni tidak menerima uang apapun dari pihak manapun.

"Jadi kemarin 25 Maret Aditya Zoni datang ke Polda Metro Jaya terkait dengan LP 498, setelah kita lihat bukti-bukti yang terlampir di dalam LP tersebut, ternyata sesuai dengan dugaan kami." ungkap Emile Oemar dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Rabu (27/3/2024).

"Tidak ada bukti yang menyatakan bahwasanya Aditya Zoni menerima uang tersebut," sambungnya.

Aditya Zoni

Kasus penggelapan uang Rp500 juta yang diduga dilakukan Aditya Zoni tak memiliki bukti (Foto: Instagram/real_aditya1)


Emile Oemar menduga bahwa laporan polisi tersebut terkesan dipaksakan. Padahal, bukti-bukti untuk melaporkan suami Yasmine Ow tidaklah cukup.

"Menurut pendapat kami selaku kuasa hukum, LP tersebut ya terkesan dipaksakan mungkin ya," jelas Emile.

Sebelumnya, Aditya Zoni juga menegaskan kalau dirinya tidak pernah menerima uang sepeser pun seperti dituding pelapor terhadap dirinya.

"Karena tak ada buktinya saya menggelapkan dana, menggelapkan uang Rp500 juta. Tidak ada uangnya, dan sampai saat ini saya tidak terima. Jadi ya udah nggak ada masalah, ya saya dateng aja," ujar Aditya Zoni saat dihubungi awak media pada 5 Maret lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074857/aditya_zoni-Cr9o_large.jpg
Aditya Zoni Ungkap Perasaan Usai Bercerai dari Yasmine Ow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074157/aditya_zoni-QCd7_large.jpg
Aditya Zoni dan Yasmine Ow Cerai, Pastikan Anak Tetap Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067428/yasmine_ow-xmbV_large.jpg
Perceraiannya Diputus PA Cibinong, Yasmine Ow: Alhamdulillah Semuanya Dipermudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067330/yasmine_ow-vnH6_large.jpg
Yasmine Ow Tetap Berkarier di Indonesia Meski Sudah Cerai dari Aditya Zoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067169/yasmine_ow_dan_aditya_zoni-SdhN_large.jpg
Yasmine Ow dan Aditya Zoni Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067073/yasmine_ow-1Xmy_large.jpg
Aditya Zoni Sudah Sebulan Tak Bertemu Anak, Dibawa Yasmine Ow ke Malaysia?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement