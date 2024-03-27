Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Areum Eks T-ARA Lakukan Percobaan Bunuh Diri usai Bongkar Aksi KDRT Mantan Suami

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |08:13 WIB
Areum Eks T-ARA Lakukan Percobaan Bunuh Diri usai Bongkar Aksi KDRT Mantan Suami
Aerum eks T-ARA lakukan percobaan bunuh diri usai bongkar KDRT mantan suami (Foto: Instagram/@aerum0ju)
SEOUL - Lee Areum, mantan personel girl group K-Pop T-ARA melakukan percobaan bunuh diri, pada Rabu (27/3/2024) pagi. Menurut OSEN, sang ido masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Areum melakukan percobaan bunuh diri setelah membongkar aksi kekerasan (KDRT) yang dilakukan sang mantan suami, Kim Yong Gul, pada awal Maret 2024. Tak hanya dirinya, dua anaknya pun turut menjadi korban.

Dalam unggahannya, Areum mengklaim, perseteruannya dengan Kim Yong Gul dipicu aksi pria itu meminjam dana tanpa sepengetahuannya dan menggunakannya untuk berjudi. Dia juga menyebut, pria itu tidak pernah menafkahi istri dan anak-anaknya.

Lee Areum dalam unggahannya menuding sang mantan suami kerap berperilaku kasar dan melakukan kekerasan selama pernikahan mereka.

Areum Eks T-ARA

Aerum eks T-ARA lakukan percobaan bunuh diri usai bongkar KDRT mantan suami (Foto: Instagram/@aerum0ju)


Demi bisa bercerai dari pria itu, Areum harus rela melepas hak asuh atas anak-anaknya.

Halaman:
1 2
