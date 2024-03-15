Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Profil Suvia Gassanie

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |19:53 WIB
Biodata dan Profil Suvia Gassanie
Biodata dan Profil Suvia Gassanie (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Suvia Gassanie tengah menjadi perbincangan. Ia mengalami kisah pahit karena suaminya, selingkuh dengan wanita idaman lain.

Lewat akun Instagram miliknya, Suvia Gassanie membongkar kisah terlarang alias perselingkuhan suaminya, Ario Baskoro.

Biodata dan Profil Suvia Gassanie

Suvia Gassanie mengunggah video mesra sang suami dengan wanita bernama Anggun Reza. Tak sekadar mesra, dalam satu video juga terlihat Ario mencium selingkuhannya.

Tak cuma membongkar perselingkuhan tersebut, Suvia Gassanie juga curhat betapa merana hidupnya karena sering kali mendapatkan hal tak mengenakan dari sang suami.

Biodata Suvia Gassanie

Suvia Gassanie merupakan seorang selebgram dari daerah Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, Suvia Gassanie menikah dengan Ario pada tanggal 25 Januari 2023. Dari pernikahan tersebut, Suvia dikaruniai anak laki-laki.

Halaman:
1 2
