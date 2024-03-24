Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aditya Zoni Minta Doa Usai Dirumorkan Cerai dengan Yasmine Ow

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |08:05 WIB
JAKARTA - Rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmine Ow kembali diisukan tak baik-baik saja. Pasalnya, Yasmine yang masih berstatus sebagai istri dari Aditya, justru memilih untuk tinggal di negara asalnya, Malaysia, bahkan tak hadir di pemakaman ayah mertuanya beberapa waktu lalu.

Belakangan, muncul rumor yang menyebut bahwa Aditya Zoni dan Yasmine Ow saat ini tengah menghadapi proses cerai. Kabar tersebut pun menyebar usai Indra Tarigan menyebut bahwa proses cerai Aditya Zoni dan Yasmine Ow telah dilayangkan ke Pengadilan Agama Cibinong.

Terkait kabar tersebut, adik Ammar Zoni ini tak banyak bicara.

"Saya enggak bisa statement apa-apa saat ini," kata Aditya Zoni di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Alih-alih membantah, Aditya Zoni mengaku belum bisa banyak bicara mengenai rumah tangga dengan Yasmine Ow. Ia hanya meminta doa dan dukungannya untuk rumah tangganya.

Halaman:
1 2
