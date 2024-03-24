Aditya Zoni Minta Doa Usai Dirumorkan Cerai dengan Yasmine Ow

JAKARTA - Rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmine Ow kembali diisukan tak baik-baik saja. Pasalnya, Yasmine yang masih berstatus sebagai istri dari Aditya, justru memilih untuk tinggal di negara asalnya, Malaysia, bahkan tak hadir di pemakaman ayah mertuanya beberapa waktu lalu.

Belakangan, muncul rumor yang menyebut bahwa Aditya Zoni dan Yasmine Ow saat ini tengah menghadapi proses cerai. Kabar tersebut pun menyebar usai Indra Tarigan menyebut bahwa proses cerai Aditya Zoni dan Yasmine Ow telah dilayangkan ke Pengadilan Agama Cibinong.

Terkait kabar tersebut, adik Ammar Zoni ini tak banyak bicara.

"Saya enggak bisa statement apa-apa saat ini," kata Aditya Zoni di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Aditya Zoni minta doa soal rumor perceraian (Foto: Instagram/real_aditya1)

Alih-alih membantah, Aditya Zoni mengaku belum bisa banyak bicara mengenai rumah tangga dengan Yasmine Ow. Ia hanya meminta doa dan dukungannya untuk rumah tangganya.