Donna Agnesia Jawab Pertanyaan Soal Agama Usai Dikira Login Gegara Berhijab

Donna Agnesia jawab pertanyaan soal agama (Foto: Instagram/dagnesia)

JAKARTA - Donna Agnesia baru-baru ini menjadi sorotan. Pasalnya itu terlihat mengenakan hijab pashmina saat berkunjung ke masjid di Dubai hingga mengucapkan selamat menunaikan ibada puasa.

Hal itu sontak membuat masyarakat ramai. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa istri Darius Sinathrya itu login.

Login sendiri merupakan istilah yang ngetren belakangan ini dan kerap kali digunakan untuk menggambarkan seseorang masuk ke agama Islam alias mualaf.

Netizen yang penasaran dengan agama Donna pun tanpa ragu langsung menuliskan pertanyaan mereka di kolom komentar akun Instagram ibu tiga anak itu. Bahkan, Donna pun dengan cepat langsung memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Donna Agnesia jawab pertanyaan soal agama (Foto: Instagram/dagnesia)





"bukankah darius dan agnesia beragama kristen yah...apa saya yg salah ?," tanya malac***.

"kami katolik," jawab Donna.

”Kak dona islam ya ternyata. Selama ini aku kira kristen,” tanya akun nixi***.

“Saya katolik,” jawab Donna.