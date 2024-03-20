Irfan Ngaku Terharu saat Ditraktir Anak Makan Mie Ayam Pinggir Jalan

JAKARTA - Irfan Hakim mengaku bangga dengan anaknya, Chafidz Djalu Hakim. Pasalnya beberapa waktu lalu, ia sempat ditraktir makan mie ayam di pinggir jalan oleh sang anak.

Awalnya, Irfan kala itu hanya berniat untuk sekedar menjemput Djalu dari sekola. Namun, tiba-tiba saja Djalu mengatakan ingin mentraktir ayahnya semangkuk mie ayam.

Irfan Hakim yang mendapat tawaran makan anaknya pun tanpa basa basi langsung mengiyakan ajakan anaknya. Akan tetapi, di sela-sela menyantap mie ayam Irfan Hakim mendadak terharu saat Djalu menyampaikan permintaan maafnya.

“Terus terakhir Djalu kemarin tiba-tiba pas aku jemput sekolah, Ayah aku mau traktir ayah makan terus kata gue ‘ayo’, ‘ayo makan mie ayam nanti aku yang bayar ya’ yaudah terus aku gini ‘maaf ya ayah baru mie ayam aja’, nah itu bikin gue terharu banget,” kata Irfan Hakim saat ditemui belum lama ini, di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Cerita Irfan Hakim ditraktir anak makan (Foto: Instagram/irfanhakim75)

Menurutnya, semangkuk mie ayam yang Djalu traktir kepadanya sudah lebih cukup yang berhasil membuatnya bahagia. Sebab, yang Irfan lihat bukanlah sebuah materi, tetapi ketulusan seorang anak yang ingin memberikan sesuatu kepada orangtuanya.