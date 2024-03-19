Tulisan Haru Aurel di Ulang Tahun Anang Hermansyah Buat Warganet Mewek

JAKARTA - Aurel Hermansyah sukses membuat warganet terharu lewat unggahannya di Instagram. Sebuah postingan yang didedikasikannya untuk sang ayah, Anang Hermansyah, yang berulang tahun ke-55, pada 18 Maret silam.

Dalam unggahan itu, Aurel membagikan berbagai potongan video antara dirinya dan sang ayah. Video itu dibuka dengan penampilan Aurel yang masih remaja dengan sang ayah di sebuah acara musik.

Selanjutnya, ada potongan video lawas di mana Anang memperkenalkan Aurel yang masih balita di depan kamera. “Ini anak saya. Namanya Titania Aurelie Nurhermansyah,” ujar pelantun Berartinya Dirimu tersebut.

Video tersebut kemudian berganti ke momen siraman Aurel Hermansyah, pada Maret 2021. Dalam momen itu, Anang terdengar menitipkan pesan pada putrinya tersebut. “Yang kuat ya Lolly,” ujarnya sambil menahan tangis.

Unggahan itu kemudian berganti ke momen Anang Hermansyah di tengah keluarganya, termasuk interaksi manisnya bersama kedua cucu kesayangannya, Ameena dan Azura.

“Selamat ulang tahun, my hero, kakek @ananghijau. Terima kasih sudah menjadi Ayah yang luar biasa, contoh yang baik untuk anak-anaknya,” ujarnya dikutip dari unggahannya di Instagram, pada Selasa (19/3/2024).

Aurel Hermansyah kemudian menaikkan harapan dan doanya untuk sang ayah. “Semoga Pipi sehat selalu dan panjang umur ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah. We love you, Kakek,” katanya menutup unggahan tersebut.

Unggahan yang telah ditonton lebih dari 288.000 kali itu kemudian ramai dikomentari warganet. “Melihatnya terharu banget. Happy birthday Pipi. Dari dulu mengikuti ceritanya, Pipi memang sosok luar biasa dan menginspirasi,” kata akun @uungvf.