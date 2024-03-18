Interaksi Dingin Ryu Jun Yeol dan Han So Hee usai Rumor Asmara Viral

Interaksi dingin Ryu Jun Yeol dan Han So Hee setelah hubungan mereka viral. (Foto: Instagram/@xeesoxee/DAZED)

SEOUL - Ryu Jun Yeol dan Han So Hee diketahui tengah berada di Hawaii ketika rumor asmara mereka viral di Korea Selatan, sejak 16 Maret silam. Gambaran hubungan keduanya setelah kehebohan itu terlihat dari foto-foto yang dirilis Dispatch.

Dalam foto-foto tersebut, tak ada kemesraan yang dipertontonkan Han So Hee dan Ryu Jun Yeol. Aktris My Name itu hanya melihat ponselnya, sementara kekasihnya sibuk makan tanpa ada obrolan.

BACA JUGA: Han So Hee Bantah Merebut Ryu Jun Yeol dari Lee Hyeri

Saat berjalan pun, Han So Hee hanya melihat ke lantai ditemani sahabat perempuannya. Sementara Ryu Jun Yeol, mengikuti mereka dari belakang dengan mimik wajah kecewa.

Dalam pemberitaannya, Dispatch juga mengungkapkan, hubungan Ryu Jun Yeol dan mantan kekasihnya, Lee Hyeri mulai renggang pada Juni 2023. Sumber dekat kedua aktor ini mengungkapkan, hubungan mereka mulai hambar.

“Intensitas mereka fokus pada ponsel masing-masing saat bertemu terus bertambah. Bahkan Ryu Jun Yeol tidak hadir di pesta ulang tahun Hyeri Juni tahun lalu. Semua orang mulai curiga,” tutur sumber tersebut dikutip dari Koreaboo, Senin (18/3/2024).

Meski hubungan mereka mulai menjauh pada Juni 2023, media itu mengklaim, keduanya belum resmi putus. Hubungan mereka semakin memburuk hingga akhirnya minim komunikasi pada musim panas 2023.

Awal November 2024, Ryu Jun Yeol dan Lee Hyeri akhirnya memutuskan untuk berpisah. Aktor 37 tahun itu kemudian berkenalan dengan Han So Hee di pameran foto fotografer Park Ye Eun, pada 15 November 2023.