HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wenny Ariani Ikut Komentari Kabar Dugaan Kehamilan Citra Kirana

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |09:05 WIB
Wenny Ariani Ikut Komentari Kabar Dugaan Kehamilan Citra Kirana
Wenny Ariani komentari kabar dugaan kehamilan Citra Kirana (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Citra Kirana diduga tengah hamil anak kedua. Meski belum diketahui benar atau tidaknya kabar tersebut, baru-baru ini Wenny Ariani ikut mengomentari hal tersebut.

Wanita yang memiliki anak dari hubungan masa lalu Rezky Aditya itu mengaku turut senang dengan kabar kehamilan Citra Kirana.

"Iya alhamdulillah, kalau ada kabar Rezky mau ada momongan baru. Saya ikut senang," ujar Wenny Ariani dikutip dari kanal YouTube CumiCumi.

"Memang mereka keluarga gitu, udah punya anak lagi atau mau punya anak lagi. Dari saya sendiri mengucapkan selamat itu aja," sambungnya.

Namun di waktu bersamaan, Wenny Ariani juga menyentil Rezky Aditya. Dia bahkan berharap agar Rezky bisa menjadi bapak yang bertanggungjawab, jika kabar kehamilan Citra Kirana itu benar adanya. 

Citra Kirana dan Rezky Aditya

Wenny Ariani komentari kabar dugaan kehamilan Citra Kirana (Foto: Instagram)

 

Halaman:
1 2
