Wenny Ariani Ikut Komentari Kabar Dugaan Kehamilan Citra Kirana

JAKARTA - Citra Kirana diduga tengah hamil anak kedua. Meski belum diketahui benar atau tidaknya kabar tersebut, baru-baru ini Wenny Ariani ikut mengomentari hal tersebut.

Wanita yang memiliki anak dari hubungan masa lalu Rezky Aditya itu mengaku turut senang dengan kabar kehamilan Citra Kirana.

"Iya alhamdulillah, kalau ada kabar Rezky mau ada momongan baru. Saya ikut senang," ujar Wenny Ariani dikutip dari kanal YouTube CumiCumi.

BACA JUGA: Rezky Aditya dan Citra Kirana Masih Belum Ajarkan Anaknya Jalani Ibadah Puasa

"Memang mereka keluarga gitu, udah punya anak lagi atau mau punya anak lagi. Dari saya sendiri mengucapkan selamat itu aja," sambungnya.

Namun di waktu bersamaan, Wenny Ariani juga menyentil Rezky Aditya. Dia bahkan berharap agar Rezky bisa menjadi bapak yang bertanggungjawab, jika kabar kehamilan Citra Kirana itu benar adanya.

Wenny Ariani komentari kabar dugaan kehamilan Citra Kirana (Foto: Instagram)