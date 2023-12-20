Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bintang The Return of Superman Lee Beom Soo Diisukan Bercerai, Agensi Buka Suara

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |11:05 WIB
Bintang <i>The Return of Superman</i> Lee Beom Soo Diisukan Bercerai, Agensi Buka Suara
Bintang The Return of Superman Lee Beom Soo diisukan bercerai, agensi buka suara. (Foto: Hancinema)
SEOUL - Aktor Lee Beom Soo dikabarkan tengah dalam proses bercerai dengan sang istri. Rumor tersebut muncul imbas unggahan Lee Yoon Jin di akun Instagram pribadinya, pada 17 Desember silam. 

Dalam unggahan tersebut, mantan presenter itu menuliskan, “The end of my first chapter (akhir dari babak pertama hidupku).” Postingan itu, kemudian ditautkannya ke akun Instagram sang suami.

Unggahan tersebut, kemudian ramai dikomentari warganet termasuk penggemar dari Indonesia. “Bercerai atau pindah dari Bali?” ujar akun @sacrebleu.caonima di kolom komentar. 

“Aduh, jadi deg-degan mama dan pap favorit gue nih di TROS (The Return of Superman),” ungkap akun @seoyaxov. Akun @sppxployyy yang penasaran dengan unggahan tersebut menuliskan, “Ada apa?” 

Mengutip Koreaboo, Rabu (20/12/2023), rumor perceraian berembus semakin kencang ketika keduanya terciduk berhenti saling mengikuti akun masing-masing. Hal itu dilakukannya setelah Lee Yoon Jin mengunggah video yang seakan membenarkan pernikahan mereka sedang bermasalah.

Lee Beom Soo dan Lee Yoon Jin diisukan bercerai. (Foto: Instagram/@yoonj.lee)

Setelah mengunffolow akun sang istri, Lee Beom Soo diketahui menghapus semua unggahan tentang sang istri di akun Instagram pribadinya. Terkait rumor tersebut, agensi aktor Prime Minister and I itu kemudian angkat suara. 

Y1 Entertainment membantah rumor yang mengatakan rumah tangga sang aktor sedang bermasalah. “Postingan itu diunggah karena alasan pribadi. Mereka tidak akan bercerai,” ujar agensi tersebut.

