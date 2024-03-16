Pernah Ingkar, Jupiter Fortissimo Kapok Bernazar pada Tuhan

JAKARTA - Pesinetron Jupiter Fortissimo mengaku, pernah mengucap nazar kepada Tuhan setelah menyelesaikan hukuman kasus narkobanya, pada 2018. Namun dia lalai dan tak memenuhi nazar itu.

Jupiter merasa, kasus narkoba kedua yang dialaminya pada Februari 2019 merupakan buntut kegagalannya memenuhi nazarnya sendiri. “Jadi sekarang, enggak berani lagi bernazar. No!” katanya saat ditemui di kawasan Citra Grand Bekasi, Jawa Barat.

Setelah menyelesaikan masa hukuman dari dua kasus narkobanya, kini Jupiter ingin membangun kembali kariernya di dunia hiburan. Saat ini, dia mengisi kesibukannya dengan bekerja sebagai pegawai toko online.

Jupiter Fortissimo optimistis, kehidupannya akan lebih baik setelah lepas dari narkoba. “Sekarang ini, saya enggak mau muluk-muluk. Lebih baik menjalani hidup dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya lagi.

Kasus narkoba pertama sang aktor terjadi pada 2016. Saat itu, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu dari tangannya saat ditangkap di kawasan Tamansari, Jakarta Pusat. Dia kemudian divonis 2,5 tahun dan bebas pada Juli 2018.

Belum lama bebas, Jupiter Fortissimo kembali ditangkap karena penggunaan sabu di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada 11 Februari 2019. Dia kembali harus merasakan dinginnya lantai penjara hingga bebas pada November 2023.*

