Jupiter Fortissimo Ungkap Alasan 2 Kali Tersandung Kasus Narkoba

JAKARTA - Jupiter Fortissimo sudah bebas dari penjara setelah dua kali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Usai bebas, pria 42 tahun ini mengaku sudah meninggalkan tongkrongan lama demi lepas dari narkoba.

Alih-alih karena pergaulan bebas, pria yang akrab disapa Jupe ini memiliki alasan lain terjerumus dalam lubang hitam narkoba. Jupe mengatakan salah satu faktornya menggunakan sabu lantaran stress buntut gagal menikah.

"Nah itulah kita harus berhati-hati, ada orang yang tipenya seperti saya. Mungkin pada saat sempat gagal menikah dan segala macam itu apa ya, sebenarnya gue juga mungkin sakit gitu lho, kecewa dengan kehidupan, dan gue tidak menyembuhkan itu," ujar Jupiter Fortissimo dikutip MNC Portal Indonesia dari kanal YouTube Melaney Ricardo.

Kala itu, bintang film Terowongan Casablanca. ini menampik rasa kekecewaan mendalam yang bersarang di lubuk hatinya. Alhasil, Jupiter pun terbawa arus melakukan kesalahan besar yang membuat kariernya hancur.

Jupiter Fortissimo ungkap alasan tersandung kasus narkoba dua kali (Foto: Ravie/MPI)

"Gue cuma berpikir waktu itu 'ah gue nggak kenapa-kenapa, pelan tapi pasti, sekarang nih ya pas gue udah ada di titik ini kalau gue ngeliat kebelakang 'oh ternyata gue punya akar kepahitan atas satu proses kehidupan yang gue nggak siap'," ucapnya.

Lebih lanjut, Jupe juga sering mendapat teguran dari sejumlah kerabat dan sahabat dekat atas kasus yang menimpanya. Mereka tak menyangka, Jupe bisa berurusan dengan narkoba hingga dua kali.

"Setiap orang yang telepon gue (bertanya), 'Apa sih yang lo mau cari lagi? Banyak orang yang mau ada diposisi lo tapi lo malah menyia-nyiakan'. Nah itu gue seperti sedang tertidur. Kayak lo lagi dipesawat terus take of, tertidur, tau-tau udah sampai," pungkasnya.

(van)