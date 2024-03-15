Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gemasnya Momen Cipung Belajar Adzan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |19:01 WIB
Gemasnya Momen Cipung Belajar Adzan
Gemasnya Cipung belajar adzan (Foto: IG Sus Rini)
A
A
A

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung kembali bikin warganet gemas. Di momen bulan Ramadhan ini, adik Rafathar itu bikin netizen salut lantaran mulai belajar adzan.

Momen itu diunggah di akun TikTok sang pengasuh suster Rini, @riniperdiyanti77. Terlihat bocah dua tahun itu begitu menggemaskan saat diajarkan cara adzan oleh suster Rini.

Gemasnya Momen Cipung Belajar Adzan

“Adzannya tangannya? Tangannya di telinga,” kata suster Rini.

Benar saja, Cipung langsung mengikuti arahan suster Rini. Dengan gemasnya, Cipung meletakan kedua tangannya di kedua telinganya seperti sedang adzan.

Suster Rini juga menyetel suara adzan sungguhan agar Cipung bisa menirunya. Terlihat putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini fokus mendengarkan suara adzan itu sembari meletakan tangan ke kedua telinganya.

“Masya Allah, semoga Rayyanza menjadi anak yang sholeh,” tulisnya.

Tak hanya itu, Cipung juga semakin menggemaskan saat ia melafalkan lafadz Allah SWT. Dengan lancar, Cipung mengucap laa ilaaha illallaah dengan suara gemasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement