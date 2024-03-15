Gemasnya Momen Cipung Belajar Adzan

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung kembali bikin warganet gemas. Di momen bulan Ramadhan ini, adik Rafathar itu bikin netizen salut lantaran mulai belajar adzan.

Momen itu diunggah di akun TikTok sang pengasuh suster Rini, @riniperdiyanti77. Terlihat bocah dua tahun itu begitu menggemaskan saat diajarkan cara adzan oleh suster Rini.

BACA JUGA: Raffi Ahmad dan Nagita Dituding Eksploitasi Anak Gegara Rayyanza Tampil di Program Sahur

“Adzannya tangannya? Tangannya di telinga,” kata suster Rini.

Benar saja, Cipung langsung mengikuti arahan suster Rini. Dengan gemasnya, Cipung meletakan kedua tangannya di kedua telinganya seperti sedang adzan.

Suster Rini juga menyetel suara adzan sungguhan agar Cipung bisa menirunya. Terlihat putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini fokus mendengarkan suara adzan itu sembari meletakan tangan ke kedua telinganya.

“Masya Allah, semoga Rayyanza menjadi anak yang sholeh,” tulisnya.

Tak hanya itu, Cipung juga semakin menggemaskan saat ia melafalkan lafadz Allah SWT. Dengan lancar, Cipung mengucap laa ilaaha illallaah dengan suara gemasnya.

BACA JUGA: