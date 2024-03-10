Ikhlas Diceraikan, Kurnia Meiga Harap Mantan Istrinya Tak Dihujat

JAKARTA - Eks kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga ikhlas bercerai dengan Azhiera Adzka Fathir sejak bulan Februari 2023 lalu.

Kurnia Meiga sendiri tengah menjalani sejumlah pengobatan untuk memulihkan kondisinya. Diketahui, Kurnia Meiga terpaksa meninggalkan karirnya sebagai seorang atlet sejak di tahun 2017 lalu, karena penyakit yang mengganggu penglihatannya.

Meskipun diterpa cobaan berat dalam hidupnya, Kurnia Meiga berharap agar mantan istrinya tidak dihujat ataupun dihina oleh siapapun. Karena bagaimanapun Azhiera Adzka Fathir merupakan ibu dari anak-anaknya.

"Sama yang saya tidak peduli lagi jangan men-judge dan jangan menghina karena bagaimanapun dia ibu dari anak-anak saya," ujar Kurnia Meiga dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Kurnia Meiga mengatakan kalau ia dan mantan istrinya itu masih berhubungan baik-baik saja. Bahkan dia pun masih diberikan akses untuk menemui anak-anaknya.

"Masih-masih aman, kitakan masih secara baik-baik semua," ucap Kurnia Meiga.

Kurnia Meiga mengungkapkan perceraiannya dengan Azhiera Adzka Fathir murni karena adanya faktor lain.

Sayangnya, Kurnia Meiga enggan membeberkan ihwal masalah apa yang menjadi penyebab rumah tangganya dengan Azhiera Adzka Fathir kandas.

"Nggak ada, nggak ada kita pisah secara baik-baik (ikhlas) sudah pasti," tutur Kurnia Meiga.

