Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikhlas Diceraikan, Kurnia Meiga Harap Mantan Istrinya Tak Dihujat

Selvianus , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |08:04 WIB
Ikhlas Diceraikan, Kurnia Meiga Harap Mantan Istrinya Tak Dihujat
Kurnia Meiga ikhlas cerai dari Azhiera Adzka Fathir cerai (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Eks kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga ikhlas bercerai dengan Azhiera Adzka Fathir sejak bulan Februari 2023 lalu.

Kurnia Meiga sendiri tengah menjalani sejumlah pengobatan untuk memulihkan kondisinya. Diketahui, Kurnia Meiga terpaksa meninggalkan karirnya sebagai seorang atlet sejak di tahun 2017 lalu, karena penyakit yang mengganggu penglihatannya.

Meskipun diterpa cobaan berat dalam hidupnya, Kurnia Meiga berharap agar mantan istrinya tidak dihujat ataupun dihina oleh siapapun. Karena bagaimanapun Azhiera Adzka Fathir merupakan ibu dari anak-anaknya.

Ikhlas Diceraikan, Kurnia Meiga Harap Mantan Istrinya Tak Dihujat

"Sama yang saya tidak peduli lagi jangan men-judge dan jangan menghina karena bagaimanapun dia ibu dari anak-anak saya," ujar Kurnia Meiga dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Kurnia Meiga mengatakan kalau ia dan mantan istrinya itu masih berhubungan baik-baik saja. Bahkan dia pun masih diberikan akses untuk menemui anak-anaknya.

"Masih-masih aman, kitakan masih secara baik-baik semua," ucap Kurnia Meiga.

Kurnia Meiga mengungkapkan perceraiannya dengan Azhiera Adzka Fathir murni karena adanya faktor lain.

Sayangnya, Kurnia Meiga enggan membeberkan ihwal masalah apa yang menjadi penyebab rumah tangganya dengan Azhiera Adzka Fathir kandas.

"Nggak ada, nggak ada kita pisah secara baik-baik (ikhlas) sudah pasti," tutur Kurnia Meiga.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement