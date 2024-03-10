Kurnia Meiga Ternyata Sudah Cerai, Mantan Istri Bantah Tinggalkan karena Sakit

JAKARTA - Eks kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, datang dengan kabar mengejutkan. Usai muncul dan membeberkan bahwa kini ia berjualan kerupuk emping di TikTok, kini Meiga mengaku telah bercerai dari sang istri, Azhiera Adzka Fathir.

Seperti yang diketahui, nasib pesepakbola Kurnia Meiga berubah 180 derajat usai menderita penyakit serius yang mengganggu penglihatannya. Karier mantan kiper Timnas Indonesia ini meredup hingga harus pensiun dini dari kancah sepakbola tanah air pada tahun 2017.

Berbagai macam pengobatan telah dilakukan namun kondisinya belum 100 persen pulih. Di 2017, Meiga yang berusia 27 tahun, usia emas untuk seorang atlet, terpaksa meninggalkan posisinya yang sedang berada di puncak.

Kini, Meiga pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah tangganya harus berakhir. Bahkan, Meiga dan istri ternyata sudah bercerai sejak bulan Februari 2023. Hal ini diungkap mantan istri Meiga yang kini mengambil alih akun Instagram pribadi Kurnia Meiga @egahermansyah.

"Memang akun ini saya yang pegang sejak kami pisah Februari tahun lalu," ujar Azhiera dikutip dari unggahan akun Instagram @egahermansyah, Minggu (10/3/2024).

Mantan istri Meiga mengungkap bahwa akun Instagram dikelola olehnya untuk membantu mendapatkan penghasilan demi melunasi hutang sejak Meiga jatuh sakit.

"Tujuan saya kelola IG ini untuk membantu Meiga dan saya melunasi cicilan hutang yang ada pada kami karena kami memiliki hutang semenjak mantan suami saya sakit. Hutang piutang digunakan untuk berobat medis maupun non medis dan kebutuhan hidup kami," sambungnya.

Azhiera pun buka suara soal tudingan miring yang mengarah kepadanya dimana dirinya dituduh sengaja meninggalkan Meiga yang sedang dalam keadaan sakit. Padahal, Azhiera sudah 6 tahun menemani Meiga yang jatuh sakit sejak tahun 2017. Azhiera pun mengungkap bahwa alasannya dan Meiga berpisah karena adanya kejadian fatal yang terjadi.

"Saat saya hamil 6 bulan anak ketiga kami kemarin ada kejadian yang fatal sampai mengharuskan kami berpisah setelah melahirkan. Jadi kalau berita di luaran sana bilang saya MENINGGALKAN karena sakit itu KESALAHAN FATAL. Meiga sakit 2017 dan saya masih setia temani sampai 2023 kemarin. Itu bukan waktu yang sebentar loh," jelasnya.

Azhiera mengaku tak ingin mengumbar aib sang suami sehingga dirinya masih menutup rapat soal penyebab perceraiannya. Dia melakukannya demi anak-anaknya.