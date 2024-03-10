Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Sosok Shindy Valensia, Puteri Indonesia Kalimantan Barat 2 2024

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:50 WIB
Mengenal Sosok Shindy Valensia, Puteri Indonesia Kalimantan Barat 2 2024
Mengenal sosok Shindy Valensia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Shindy Valensia merupakan warga Kalimantan Barat yang mampu membanggakan tanah kelahirannya dengan menjadi Puteri Indonesia Kalimantan Barat 2 di 2024. Bukan hanya itu, ia juga mampu meraih tiga prestasi sekaligus dalam satu waktu.

Diketahui, Shindy berhasil masuk sebagai Top 16 finalis Puteri Indonesia dari total 42 finalis dari seluruh Indonesia. Bahkan ia merupakan satu-satunya finalis asal Pulau Kalimantan yang mampu menembus 16 besar.

Selain itu, Shindy juga meraih gelar sebagai Top 3 Best National Costume dan Top 3 Best Evening Gown.

Shindy Valensa sendiri saat ini masih berusia cukup muda, yakni 20 tahun. Lahir di Sambas, Kalimantan Barat, Shindy saat ini bekerja sebagai Direktur Operasional salah satu perusahaan properti di Kalimantan Barat. Namun sebelumnya, ia sempat menjadi banker di salah satu bank swasta di Indonesia.

Shindy Valensia (Ist)

Mengenal sosok Shindy Valensia (Foto: Ist)


Memiliki pengalaman soal ekonomi dalam keluarganya, membuat Shindy jelas memiliki kepedulian terhadap peran wanita dalam membangun ekonomi Keluarga. Hal tersebut bahkan sempat diangkat oleh Shindy, dimana ia aktif dalam mengedukasi, mendampingi, dan memfasilitasi UMKM khususnya perempuan dalam menjalankan usaha.

Sementara itu, Shindy sendiri diketahui baru pertama kali mengikuti ajang pageant. Namun, ia mampu membuktikan bahwa usia dan latar belakang tidak bisa menghentikannya untuk bisa meraih Top 16.

Selain itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar, Windy Prihastari yang juga turut hadir menonton pemilihan Puteri Indonesia 2024 sempat menyampaikan pesan pada Shindy Valensia.

Halaman:
1 2
