HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jalani Pet CT Scan untuk Kanker Ginjalnya, Vidi Aldiano: Ini Hari yang Berat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |08:05 WIB
Jalani Pet CT Scan untuk Kanker Ginjalnya, Vidi Aldiano: Ini Hari yang Berat
Vidi Aldiano jalani pet ct scan untuk kanker ginjalnya (Foto: Instagram/vidialdiano)
JAKARTA - Vidi Aldiano kembali menjalani pemeriksaan kanker ginjal yang diidapnya. Kali ini, suami Sheila Dara Aisha itu melakukan PET CT Scan dan menganggap bahwa hari tersebut cukup berat untuk ia lalui.

Kabar ini disampaikan oleh Vidi melalui akun Instagram pribadinya @vidialdiano. Dalam unggahannya, Vidi terlihat mengenakan pakaian pasien berwarna biru tua.

Namun, pakaian pasien ini tetap membuatnya terlihat keren. Vidi terlihat memadukan penampilannya dengan bucket hat berwarna hijau. Dirinya bergaya mengangkat tangannya untuk memegang topi.

Tidak hanya itu saja, Vidi juga terlihat duduk di sofa hitam sambil memamerkan senyumnya yang membuat dirinya terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Dalam unggahan tersebut, Vidi berharap kondisinya akan semakin membaik.

“Hari ini waktunya kita PET CT Scan! Bismillah semoga hasilnya ada perbaikan ya.. Doakan kawan!” kata Vidi Aldiano dalam cerita Instagram pribadinya baru-baru ini.

Vidi Aldiano

Vidi Aldiano jalani pet ct scan untuk kanker ginjalnya (Foto: Instagram/vidialdiano)

 

Vidi Aldiano juga sempat berbagi cerita jika momen pemeriksaan kanker ini merupakan hal yang berat baginya.

“Hari yang cukup berat untuk dilewati lagi, hari dimana hati ringan dan bahagia harus diusahakan, namun hari ini harus dilewati juga,” kata Vidi.

Walaupun terasa sulit, namun Vidi sangatlah beruntung. Dirinya dikelilingi oleh banyak orang tersayang. Contohnya dalam pemeriksaan ini, Vidi ditemani oleh ibu dan istri tercintanya.

“Sedari pagi sudah ditemani Ibu Negara dan Mama untuk melakukan PET CT scan kembali. Semoga ada hasil yang lebih baik ya teman-teman. Mohon doanya :),” kata Vidi Aldiano.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
