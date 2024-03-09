Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wanderland, Kado Perpisahan Waseda Boys untuk Penggemar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:58 WIB
Wanderland, Kado Perpisahan Waseda Boys untuk Penggemar
Ide menggelar Wanderland sudah ada sejak tahun lalu. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

 

JAKARTA - Jerome Polin, Tomohiro Yamashita, Yusuke Sakazaki, dan Ryona Otsuka akan segera melepas Waseda Boys dan melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. 

Jelang bubarnya grup empat sekawan tersebut, Waseda Boys memberikan kado perpisahan berupa acara meet and greet bertajuk Wanderland alias Waseda Boys and The Recommendation Land. 

Wanderland akan digelar di Piazza, Gandaria City, Jakarta Selatan, pada 8 hingga 10 Maret 2024. “Sebenarnya ide untuk bikin acara ini sudah dari tahun lalu,” kata Jerome mewakili Waseda Boys. 

Acara meet and greet tersebut menghadirkan sederet penampilan khusus dari Nuca, Agatha Chelsea, Natya Shina, dan Lukas Will. Selain itu, akan ada pameran dan penampilan eksklusif keempat personel Waseda Boys, pada 10 Maret 2024. 

Waseda Boys persembahkan Wanderland sebagai kado perpisahan untuk fans. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Setelah lepas dari Waseda Boys nantinya, Jerome Polin mengakum akan tetap membuat konten di channel YouTube pribadinya. “Ya karena Waseda Boys bakal selesai, aku akan bikin konten sendiri,” ujarnya menambahkan.

Waseda Boys terbentuk pada 2017 setelah para anggotanya dipertemukan di Universitas Waseda. Mereka kemudian memutuskan bubar karena anggotanya memilih untuk mengejar impian masing-masing.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180251/jerome_polin-RQ0v_large.jpg
Mohon Doa, Ayah Jerome Polin Masuk Rumah Sakit dan Dalam Kondisi Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166180/jerome_polin-Ecut_large.jpg
Jerome Polin Geram Driver Ojol Tewas Terlindas Mobil Brimob: Saatnya Kita Melawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/33/3164594/jerome_polin-Yr3l_large.jpg
Jerome Polin Koreksi Hitung-Hitungan Ngawur Tunjangan Rumah Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132750/jerome_polin-tc7e_large.jpg
Jerome Polin Klarifikasi Usai Disebut Tak Ramah: Kadang Aku Capek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126030/jerome_polin-YxKj_large.jpg
Timnas Indonesia Taklukkan Bahrain, Jerome Polin: Yuk Lolos Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/33/3073522/jerome_polin-Dtgl_large.jpg
Cara Unik Jerome Polin Luapkan Kekesalan ke Wasit Ahmed Al Kaf, Langsung Diajari Cara Berhitung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement