Wanderland, Kado Perpisahan Waseda Boys untuk Penggemar

Ide menggelar Wanderland sudah ada sejak tahun lalu. (Foto: MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Jerome Polin, Tomohiro Yamashita, Yusuke Sakazaki, dan Ryona Otsuka akan segera melepas Waseda Boys dan melanjutkan kehidupan mereka masing-masing.

Jelang bubarnya grup empat sekawan tersebut, Waseda Boys memberikan kado perpisahan berupa acara meet and greet bertajuk Wanderland alias Waseda Boys and The Recommendation Land.

Wanderland akan digelar di Piazza, Gandaria City, Jakarta Selatan, pada 8 hingga 10 Maret 2024. “Sebenarnya ide untuk bikin acara ini sudah dari tahun lalu,” kata Jerome mewakili Waseda Boys.

Acara meet and greet tersebut menghadirkan sederet penampilan khusus dari Nuca, Agatha Chelsea, Natya Shina, dan Lukas Will. Selain itu, akan ada pameran dan penampilan eksklusif keempat personel Waseda Boys, pada 10 Maret 2024.

Setelah lepas dari Waseda Boys nantinya, Jerome Polin mengakum akan tetap membuat konten di channel YouTube pribadinya. “Ya karena Waseda Boys bakal selesai, aku akan bikin konten sendiri,” ujarnya menambahkan.

Waseda Boys terbentuk pada 2017 setelah para anggotanya dipertemukan di Universitas Waseda. Mereka kemudian memutuskan bubar karena anggotanya memilih untuk mengejar impian masing-masing.*

