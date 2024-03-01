Awkarin Tampil Anggun Pakai Gaun Pengantin, Mau Nikah?

JAKARTA — Karin Novilda atau yang lebih dikenal dengan Awkarin selalu saja membuat jagad media sosial heboh. Kali ini, Awkarin menghebohkan netizen lewat unggahan foto hitam putih yang memperlihatkan dirinya sedang mencoba gaun pengantin. Momen ini membuat netizen menduga Awkarin akan segera menikah.

Mengutip dari Instagram @narinkovilda, Jumat (1/3/2024), Awkarin terlihat anggun mengenakan gaun putih tanpa lengan. Gaun ini terlihat indah dengan detail bunga-bunga di seluruh sisi gaunnya.

Gaun yang dikenakan Awkarin ini pun terkesan seksi dengan model kerah v. Yang memperlihatkan bagian dadanya. Penampilannya semakin terlihat menawan karena menggunakan kalung di bagian lehernya.

Tidak hanya itu saja, Awkarin juga terlihat mencep rambutnya menjadi satu sehingga memperlihatkan leher jenjangnya. Dirinya pun menambahkan wedding veil yang menggantung indah di belakang kepalanya.

Dugaan netizen tentang Awkarin yang akan menikah semakin menguat karena caption yang ditulis selebgram tersebut.

“Menghitung hari,” tulis Awkarin.

Unggahan tersebut membuat beberapa netizen bingung dan sebagian lainnya berspekulasi jika Awkarin benar-benar akan menikah.

“Akhirnyaaaaa suhu kita mbojooo,” tulis @aur***.

“Ikut seneng rin,” tulis @ani***.

“Mau nikah?” tulis @ur.***.

BACA JUGA: