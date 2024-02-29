Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini Alasan Andre Taulany Kembali Main Film Layar Lebar Setelah 20 Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |14:16 WIB
Ini Alasan Andre Taulany Kembali Main Film Layar Lebar Setelah 20 Tahun
Alasan Andre Taulany kembali main film (Foto: Instagram/andretaulany)
JAKARTA - Andre Taulany kembali menjajal dunia seni peran setelah 20 tahun lamanya. Sebelum akhirnya kembali bermain di film Pasutri Gaje bersama Reza Rahadian, Indro Warkop, hingga Bunga Citra Lestari, ia sempat tampil di Kiamat Sudah Dekat yang tayang pada 2003.

Film Kiamat Sudah Dekat sendiri merupakan debut Andre di dunia akting Tanah Air. Ia bahkan didapuk menjadi lawan main dari Ayu Pratiwi dan aktor senior Deddy Mizwar.

Menariknya, akting Andre dalam film itu juga membawa namanya masuk nominasi kategori Pemeran Utama Terbaik pada gelaran Festival Film Indonesia 2005.

"20 tahun kemudian baru gue main film lagi, karena kesibukan gue di TV. Alhamdulillah-nya start 2009 sampai hari ini striping di TV itu nggak putus-putus. Jadi gue nggak bisa ngambil film," ujar Andre Taulany dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis, 29 Februari 2024.

Andre Taulany

Alasan Andre Taulany kembali main film (Foto: Instagram/andretaulany)

"Kalau film itu kan harus total satu bulan kan nggak boleh kemana-mana," sambungnya.

Ketua klub motor The Prediksi ini juga mengaku rindu berakting dalam sebuah film. Hal itulah yang membuat Andre tak ragu menerima tawaran film terbarunya di 2024 ini.

"Mengisi kangen aja, terus kemudian kepengin punya satu catatan lagi dalam hidup gue main film nggak cuma sekali gitu," tandasnya.

(van)

