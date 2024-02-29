Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Andre Taulany Sudah Menduga Lagu Mungkinkah akan Jadi Sengketa

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |13:29 WIB
Andre Taulany Sudah Menduga Lagu <i>Mungkinkah</i> akan Jadi Sengketa
Andre Taulany sudah menduga lagu 'Mungkinkah' akan jadi sengketa (Foto: Instagram/andretaulany)
JAKARTA - Andre Taulany mengaku sudah menduga kalau lagu Mungkinkah yang dipopulerkan oleh bandnya, Stinky, akan menjadi sengketa para personelnya di kemudian hari. Hal ini disampaikan Andre saat ia diundang menjadi bintang tamu dalam podcast CURHAT BANG milik Denny Sumargo.

Dalam video tersebut, keduanya tengah membahas konflik yang sempat viral di media sosial. Pasalnya Ndhank Surahman Hartono melayangkan somasi kepada Andre dan mantan grup bandnya sendiri.

"Gue juga kaget, nggak tahu tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, nggak ada pom bensin tiba-tiba gue disomasi tiba-tiba gue nggak boleh lagi bawain lagu Mungkinkah, waduh kenapa nih," ujar Andre Taulany dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (29/2/2024).

Meski terkejut, Andre sejatinya sudah mengetahui kabar tak sedap itu sebelum masalah ini menjadi viral. Sebab, dia sempat diberi tahu lebih dulu soal rencana somasi Ndhank oleh bassist Stinky Reborn, Irwan.

Andre Taulany

Andre Taulany sudah menduga lagu 'Mungkinkah' akan jadi sengketa (Foto: MPI)

"Ternyata sebelum berita itu keluar, Irwan pemain bassnya Stinky yang masih aktif sampai sekarang udah bilang ke gue, 'Ndre ini si Ndhank mau somasi kita nih' 'masalah apa?' Gue bilang, 'iya bawain lagi Mungkinkah'," jelas Andre.

Kala itu, Andre mencoba menanggapi masalah ini dengan kepala dingin. Bahkan, dia ternyata sudah mengira kalau Ndhank suatu hari akan mempermasalahkan lagu tersebut, tepatnya usai mengundurkan diri sebagai gitaris Stinky.

"Gue sih tenang-tenang aja pada waktu itu karena gue udah punya feeling suatu saat ini pasti begini nih. Yang disomasi kan bukan gue sendiri, ada Stinky juga," tutur Andre.

"Akhirnya gue bilang, 'kalau mau soal royalti jangan ke gue, ke Stinky, karena Stinky masih aktif sampai hari ini' kalau gue kan udah nggak di Stinky," jelasnya.

