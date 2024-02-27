Korban Ungkap Kronologi Penembakan Gathan Saleh Hilabi

JAKARTA - Gathan Saleh Hilabi belakangan tengah menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, mantan suami Dina Lorenza dan Cut Keke ini diduga menjadi pelaku penembakan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada 8 Februari 2024 lalu.

Mohammad Andika Mowardi yang merupakan korban penembakan akhirnya mengungkap kronologi insiden tersebut. Mulanya, Andika menghampiri mobil Gathan yang berhenti tak jauh dari kantornya.

Mereka sempat adu mulut. Andika mengungkap bahwa mereka bersitegang karena urusan pekerjaan. Tak mampu menahan amarahnya, Gathan mendadak menodongkan pistol ke kepala korban.

"Saya lagi beli indomie, saya balik lagi sudah ada mobil berhenti dekat kantor habis itu saya sudah ditunggu sama dia. Kita cekcok mulut di bawah sama dia, lalu dia nodongin pistol ke kepala saya," ujar Andika Mowadi, dikutip Selasa (27/2/2024).

Korban yang panik pun langsung menyelamatkan diri setelah Gathan Saleh Hilabi menodongkan pistol. Dia lari ke dalam kantor untuk meredam emosi Gathan.