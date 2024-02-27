Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gathan Saleh Hilabi Minta Damai Usai Lakukan Penembakan Jatinegara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |16:38 WIB
Gathan Saleh Hilabi Minta Damai Usai Lakukan Penembakan Jatinegara
Gathan Saleh Hilabi, pelaku penembakan di Jakarta Timur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mantan suami Dina Lorenza dan Cut Keke, Gathan Saleh Hilabi diduga melakukan penembakan kepada seorang pria bernama Mohammad Andika Mowardi.

Dugaan penembakan itu saat ini ditangani oleh Polres Jakarta Timur. Setelah dilaporkan oleh Andika, Gathan Saleh pun langsung meminta damai. Namun Andika Mowardi menolaknya.

"Iya cuman saya tolak," kata Mohammad Andika Mowardi saat dihubungi awak media, Selasa (27/2/2024).

Gathan Saleh Hilabi Minta Damai Usai Lakukan Penembakan Jatinegara

Selain Gathan Saleh, Andika juga mengatakan bahwa pihak keluarga Gathan sempat ingin bertemu untuk melakukan upaya perdamaian.

"Kemarin keluarga pelaku minta ketemu untuk damai. cuman saya nggak mau, saya mau ditangkap dulu karena takutnya nanti dampak nya ke orang lain. kalau saya main damai gitu aja, saya mau masukin dia aja (ke penjara)," kata Andika Mowardi.

Saat ini, Gathan masih dalam pencarian kepolisian sebab diduga tengah kabur. Namun Andika menduga saat ini Gathan berada di salah satu kota antara Purwakarta, Bali, ataupun Bogor

"Setahu saya, karena saya pernah dekat sama dia mungkin dia ada di Purwakarta atau di Bali atau di Bogor, ada hotel punya keluarga dia," jelas Andika Mowardi.

Sebagai informasi, kejadian aksi penembakan itu terjadi pada jam 02.00 dini hari pada 8 Februari 2024.

Lalu, mereka terlibat cekcok hingga Gathan Saleh pun diduga menodongkan pistol ke arah kepalanya.

"Saya lagi beli indomie, saya balik lagi sudah ada mobil berhenti dekat kantor habis itu saya sudah ditunggu sama dia. Kita cekcok mulut di bawah sama dia, lalu dia nodongin pistol ke kepala saya. Saya lalu mundur teratur, saya tutup pintu saya lari ke atas," jelas Andika Mowardi.

Halaman:
1 2
