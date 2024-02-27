Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Rutin Gelar Pengajian Usai Rumahnya Disebut Berhantu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |10:31 WIB
Atta Halilintar Rutin Gelar Pengajian Usai Rumahnya Disebut Berhantu
Atta Halilintar rutin gelar pengajian di rumah (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar belakang cukup rutin menggelar pengajian tiap malam Jum'at di rumah barunya. Pengajian tersebut bahkan digelar setelah rumah barunya disebut-sebut berhantu.

Diketahui, beberapa asisten rumah tangganya sempat mengalami kesurupan belakangan ini. Konon, ada 7 makhluk halus yang mendiami rumah baru sang YouTuber.

Untuk meminimalisir gangguan makhluk halus tersebut, suami Aurel Hermansyah itu pun menggelar pengajian rutin tiap malam Jum'at. Atta meyakini energi negatif di rumahnya lenyap lewat kegiatan spiritual.

"Kita hampir setiap malam Jumat,” ujar Atta Halilintar di Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Atta Halilintar

Atta Halilintar rutin gelar pengajian di rumah (Foto: Instagram/attahalilintar)

Tak hanya itu, Atta juga memanggil ustaz untuk meruqyah rumah barunya dan para art termasuk asisten pribadi ayah dua anak tersebut.

"Insya Allah, didoain saja," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement