JAKARTA - Atta Halilintar belakang cukup rutin menggelar pengajian tiap malam Jum'at di rumah barunya. Pengajian tersebut bahkan digelar setelah rumah barunya disebut-sebut berhantu.

Diketahui, beberapa asisten rumah tangganya sempat mengalami kesurupan belakangan ini. Konon, ada 7 makhluk halus yang mendiami rumah baru sang YouTuber.

Untuk meminimalisir gangguan makhluk halus tersebut, suami Aurel Hermansyah itu pun menggelar pengajian rutin tiap malam Jum'at. Atta meyakini energi negatif di rumahnya lenyap lewat kegiatan spiritual.

"Kita hampir setiap malam Jumat,” ujar Atta Halilintar di Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Tak hanya itu, Atta juga memanggil ustaz untuk meruqyah rumah barunya dan para art termasuk asisten pribadi ayah dua anak tersebut.

"Insya Allah, didoain saja," tandasnya.

