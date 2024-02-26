Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jika Lolos ke Senayan, Uya Kuya Tidak Akan Ubah Warna Rambut: Yang Penting Otaknya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:45 WIB
Jika Lolos ke Senayan, Uya Kuya Tidak Akan Ubah Warna Rambut: Yang Penting Otaknya
Uya Kuya tak akan ubah warna rambut jika masuk Senayan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Uya Kuya saat ini masih menunggu hasil suara Pemilu 2024. Seperti diketahui Uya Kuya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Jakarta II.

Sejumlah janji pun diucapkan oleh Uya Kuya, salah satunya soal ia yang tidak akan mengubah warna rambutnya jika lolos ke Senayan.

"Saya akan tetap jadi diri sendiri aja. Rambut kalau bisa biru ya biarkan tetap biru aja. Tetap aja," ujar Uya Kuya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

Menurut suami Astrid Kuya itu, tidaklah terlalu penting sebuah penampilan untuk dikomentari. Toh terpenting saat duduk di kursi dewan, yang dibutuhkan adalah integritas dan intelektual.

"Karena kan DPR yang penting hati, integritas, sama otaknya," imbuh Uya Kuya.

Bapak dua anak ini, kemudian menjelaskan alasan kuatnya mengapa ia ngotot ingin duduk di Senayan.

Uya Kuya merasa bahwa sistem hukum di Indonesia ini harus diperbaiki apalagi dengan oknum-oknum yang dapat menghambat proses hukum itu sendiri.

"Saya ingin memperbaiki sistem yang berantakan. Di indonesia kan hukumnya bagus, tapi pada pelaksanaannya kan banyak oknumnya dan UU ketenagakerjaan kan bagus tapi pada pelaksanaannya berantakan apalagi pekerja migran di luar negeri," terang Uya Kuya.

