Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Uya Kuya Kesal Lihat Pembelaan Adik Tersangka YA: Otak Mana Otak!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |12:05 WIB
Uya Kuya Kesal Lihat Pembelaan Adik Tersangka YA: Otak Mana Otak!
Uya Kuya kesal lihat pembelaan adik tersangka YA (Foto: Instagram/king_uyakuya)
A
A
A

JAKARTA - Uya Kuya ikut kesal melihat adik dari Yudha Arfandi, Savira Ramadhani. Pasalnya, Savira belakangan memberikan pembelaan pada sang kakak soal kasus kematian anak Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, Dante.

Kekesalan Uya Kuya pun ia tuliskan di kolom komentar unggahan Instagram @lambe_turah.

Unggahan tersebut memperlihatkan, kedekatan Yudha Arfandi dengan Dante, anak dari Tamara yang merupakan kekasihnya.

"Abang saya bukan pembunuh! Di video ini pun @tamaratyasmara kamu kan yang rekam," tulis Savira Ramadhani di Instagram story pribadinya.

Uya Kuya

Uya Kuya kesal lihat pembelaan adik tersangka YA (Foto: Instagram/king_uyakuya)


Lebih lanjut, Savira Ramadhani juga mengaku bahwa Dante sering berenang bersama Yudha Arfandi

"Abang saya sudah sangat sering main bersama alm Dante dengan anaknya sendiri. Ini beberapa video kedekatan mereka," lanjut Savira Ramadhani.

Dengan pembelaannya itu, Savira Ramadhani seolah sengaja membandingkan video miliknya dengan rekaman cctv.

"Video ini bukan hari kejadian, video kejadian pihak kepolisian yang amankan. Ini salah satu video bukti seberapa dekat abang saya yang sekarang menjadi tersangka bersama alm Dante," tegas Savira Ramadhani.

Uya Kuya pun tersulut emosi, suami Astrid Kuya itu menilai adik Yudha Arfandi seolah-olah menyangkal kebenaran rekaman cctv kolam renang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173618/uya_kuya-5AKz_large.jpg
Uya Kuya Klaim Berhenti Jadi Breeder Kucing sejak Tahun 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167588/uya_kuya-Fbdn_large.jpg
Trauma, Uya Kuya Baru Berani Lihat Video Penjarahan Rumahnya 3 Hari setelah Kejadian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167530/uya_kuya-uP6t_large.jpg
Uya Kuya Ajukan Restorative Justice usai Temui Pelaku Penjarahan Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/33/3167274/uya_kuya-bm48_large.jpg
Kucing Dijarah, Profesi Lawas Uya Kuya sebagai Breeder Kembali Diungkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106658/uya_kuya-oBWF_large.jpg
Uya Kuya Bangga Cinta Kuya Donasi untuk Korban Kebakaran di LA Meski Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106576/uya_kuya-6FgB_large.jpg
Uya Kuya Klaim Dapat Izin Merekam sebelum Ditegur Korban Kebakaran LA
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement