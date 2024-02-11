Uya Kuya Kesal Lihat Pembelaan Adik Tersangka YA: Otak Mana Otak!

JAKARTA - Uya Kuya ikut kesal melihat adik dari Yudha Arfandi, Savira Ramadhani. Pasalnya, Savira belakangan memberikan pembelaan pada sang kakak soal kasus kematian anak Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, Dante.

Kekesalan Uya Kuya pun ia tuliskan di kolom komentar unggahan Instagram @lambe_turah.

Unggahan tersebut memperlihatkan, kedekatan Yudha Arfandi dengan Dante, anak dari Tamara yang merupakan kekasihnya.

"Abang saya bukan pembunuh! Di video ini pun @tamaratyasmara kamu kan yang rekam," tulis Savira Ramadhani di Instagram story pribadinya.

Uya Kuya kesal lihat pembelaan adik tersangka YA (Foto: Instagram/king_uyakuya)





Lebih lanjut, Savira Ramadhani juga mengaku bahwa Dante sering berenang bersama Yudha Arfandi

"Abang saya sudah sangat sering main bersama alm Dante dengan anaknya sendiri. Ini beberapa video kedekatan mereka," lanjut Savira Ramadhani.

Dengan pembelaannya itu, Savira Ramadhani seolah sengaja membandingkan video miliknya dengan rekaman cctv.

"Video ini bukan hari kejadian, video kejadian pihak kepolisian yang amankan. Ini salah satu video bukti seberapa dekat abang saya yang sekarang menjadi tersangka bersama alm Dante," tegas Savira Ramadhani.

Uya Kuya pun tersulut emosi, suami Astrid Kuya itu menilai adik Yudha Arfandi seolah-olah menyangkal kebenaran rekaman cctv kolam renang.