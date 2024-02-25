Jelajahi Belanda, Waseda Boys Ditemani Mahasiswa Indonesia

JAKARTA - Episode terbaru World Trip Waseda Boys kembali dengan petualangan baru dalam perjalanan yang membawa para penonton ke Belanda. Dalam video terbaru mereka di kanal YouTube, berjudul "COBA FRENCH FRIES TERENAK DI DUNIA?! WASEDA BOYS EXPLORE BELANDA BARENG MAHASISWA! | WORLD TRIP 74”, mereka mengeksplorasi kelezatan kuliner dan keunikan budaya di Belanda. .

Dimulai dengan perjalanan kereta dari Paris ke Belanda, yang menawarkan pengalaman unik terkait kebijakan membawa sepeda ke dalam kereta. Sebuah perbandingan menarik dengan kebiasaan di Jepang dan Indonesia di mana hanya sepeda lipat yang diizinkan dalam kereta.

Dalam perjalanan kali ini, Waseda Boys ditemani oleh seorang mahasiswa Indonesia, yaitu Jerhemy Owen yang menjadi panduan mereka dalam menjelajahi ragam kuliner dan destinasi Windmil Area. Di sini, Waseda Boys menemukan banyak kesamaan dengan Bahasa Indonesia, yang ternyata memiliki akar yang dalam dari bahasa Belanda, mengingat masa kolonial belanda di Indonesia.

“Kalo di Indonesia Sepur itu bahasa jawanya kereta kan?” tanya Jerome. “Iya, kalau di sini artinya jalur kereta” jawab Owen.

Waseda Boys jelajahi Belanda (Foto: Ist)

“Banyak ada Oma Opa, Om Tante, Apotheek, Wastafel, Koelkast, Branden Kast” sebut Owen sambil menjelaskan bahasa yang sama antara Belanda dan Indonesia.

Dalam eksplorasi mereka, Waseda Boys juga menemukan keunikan historis dalam produk lokal. Saat menjelajahi toko keju di Amsterdam, mereka terkejut menemukan keju berasal dari Domba Muda, memberikan rasa manis yang tidak biasa.

Puncak perjalanan mereka adalah saat menemukan kentang goreng terbaik di Belanda yaitu “MANNEKENPIS”. Kentang dibaluti dengan Joppiesaus yang hanya dapat ditemui di Belanda dan Truffle Mayo. Dengan ekspresi wajah yang penuh kelezatan, mereka menggambarkan pengalaman menikmati kentang goreng tersebut, meskipun kekecewaan karena tidak menemukan kentang goreng Belgia yang terkenal di tempat yang mereka kunjungi.

“Uwahhhh Enakkkk, sausnya enak bangett” kata Tomo dengan antusias sambil menikmati kelezatan kentang, sementara mengakui bahwa kentang goreng tersebut bahkan lebih enak dari salah satu brand terkenal. “ini enak banget, saos terbaik di hidupku, kentang terbaik sih” ucap Jerome dengan terkagum dan mengekspresikan kelezatan tidak bisa disembunyikan.