Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Waseda Boys Rasakan Pengalaman Gastronomi di Fine Dining Mewah, Harganya Bikin Melongo!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |09:51 WIB
Waseda Boys Rasakan Pengalaman Gastronomi di Fine Dining Mewah, Harganya Bikin Melongo!
Waseda Boys rasakan pengalaman gastronomi di fine dining mewah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah gemerlapnya restoran mewah di Paris, La Tour d'Argent telah lama menjadi destinasi bergengsi bagi para pecinta fine dining. Baru-baru ini, anggota Waseda Boys mengunjungi restoran tersebut untuk merasakan pengalaman gastronomi yang tak tertandingi dan ternama di Paris, Perancis.

La Tour d'Argent, dengan sejarah panjangnya yang berdiri sejak tahun 1582 dan pemandangan sungai Seine yang memesona, telah menjadi ikon kuliner di Perancis. Restoran ini terkenal karena pelayanan yang luar biasa dan hidangan berkualitas tinggi yang telah dipuji oleh kritikus kuliner terkemuka. Oleh karena itu, restoran ini menjadi pilihan yang tepat atas saran dari ayah Otsuka dalam merasakan momen istimewa dan menikmati hidangan lezat.

Salah satu menu ikonis La Tour d'Argent adalah Canard à la Presse, bebek panggang yang disajikan dengan saus yang dibuat dari jus bebek yang ditekan langsung di meja. Selain itu, restoran ini juga menawarkan berbagai hidangan lain yang lezat dan menggugah selera.

“Manis banget, Gurih!, manisnya tuh dari minyak bebeknya jadi uwahh. Gak pernah aku makan bebek tekstur begini, jadi ENAK BANGET” ujar Jerome sambil menikmati makanannya.

Waseda Boys

Waseda Boys rasakan pengalaman gastronomi di fine dining mewah (Foto: Ist)

Biaya untuk menikmati pengalaman fine dining di La Tour d'Argent menghabiskan sekitar 2,5 juta hanya untuk satu orang. Harga ini terbilang fantastis bagi sebagian besar masyarakat. Meskipun demikian, pengalaman di La Tour d'Argent tidak hanya tentang hidangan yang disajikan di atas meja, tetapi juga tentang keindahan, keanggunan, dan kekayaan tradisi kuliner Perancis yang terpancar dari setiap hidangan.

Bagi para Waseda Boys, ini adalah momen yang tak terlupakan dan pengalaman yang tak terlupakan di tengah perjalanan mereka di Paris.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180251/jerome_polin-RQ0v_large.jpg
Mohon Doa, Ayah Jerome Polin Masuk Rumah Sakit dan Dalam Kondisi Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166180/jerome_polin-Ecut_large.jpg
Jerome Polin Geram Driver Ojol Tewas Terlindas Mobil Brimob: Saatnya Kita Melawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/33/3164594/jerome_polin-Yr3l_large.jpg
Jerome Polin Koreksi Hitung-Hitungan Ngawur Tunjangan Rumah Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132750/jerome_polin-tc7e_large.jpg
Jerome Polin Klarifikasi Usai Disebut Tak Ramah: Kadang Aku Capek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126030/jerome_polin-YxKj_large.jpg
Timnas Indonesia Taklukkan Bahrain, Jerome Polin: Yuk Lolos Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/33/3073522/jerome_polin-Dtgl_large.jpg
Cara Unik Jerome Polin Luapkan Kekesalan ke Wasit Ahmed Al Kaf, Langsung Diajari Cara Berhitung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement