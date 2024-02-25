Waseda Boys Rasakan Pengalaman Gastronomi di Fine Dining Mewah, Harganya Bikin Melongo!

JAKARTA - Di tengah gemerlapnya restoran mewah di Paris, La Tour d'Argent telah lama menjadi destinasi bergengsi bagi para pecinta fine dining. Baru-baru ini, anggota Waseda Boys mengunjungi restoran tersebut untuk merasakan pengalaman gastronomi yang tak tertandingi dan ternama di Paris, Perancis.

La Tour d'Argent, dengan sejarah panjangnya yang berdiri sejak tahun 1582 dan pemandangan sungai Seine yang memesona, telah menjadi ikon kuliner di Perancis. Restoran ini terkenal karena pelayanan yang luar biasa dan hidangan berkualitas tinggi yang telah dipuji oleh kritikus kuliner terkemuka. Oleh karena itu, restoran ini menjadi pilihan yang tepat atas saran dari ayah Otsuka dalam merasakan momen istimewa dan menikmati hidangan lezat.

Salah satu menu ikonis La Tour d'Argent adalah Canard à la Presse, bebek panggang yang disajikan dengan saus yang dibuat dari jus bebek yang ditekan langsung di meja. Selain itu, restoran ini juga menawarkan berbagai hidangan lain yang lezat dan menggugah selera.

“Manis banget, Gurih!, manisnya tuh dari minyak bebeknya jadi uwahh. Gak pernah aku makan bebek tekstur begini, jadi ENAK BANGET” ujar Jerome sambil menikmati makanannya.

Waseda Boys rasakan pengalaman gastronomi di fine dining mewah (Foto: Ist)

Biaya untuk menikmati pengalaman fine dining di La Tour d'Argent menghabiskan sekitar 2,5 juta hanya untuk satu orang. Harga ini terbilang fantastis bagi sebagian besar masyarakat. Meskipun demikian, pengalaman di La Tour d'Argent tidak hanya tentang hidangan yang disajikan di atas meja, tetapi juga tentang keindahan, keanggunan, dan kekayaan tradisi kuliner Perancis yang terpancar dari setiap hidangan.

Bagi para Waseda Boys, ini adalah momen yang tak terlupakan dan pengalaman yang tak terlupakan di tengah perjalanan mereka di Paris.

