Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

MBN Tunda Penayangan Drama Baru Suho EXO

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |00:30 WIB
MBN Tunda Penayangan Drama Baru Suho EXO
MBN tunda jadwal tayang drama Missing Crowne Prince. (Foto: MBN)
A
A
A

SEOUL - MBN menunda penayangan drama baru Suho EXO, Missing Crown Prince. Hal itu diumumkan stasiun TV kabel asal Korea Selatan tersebut dalam keterangan resminya, pada 23 Februari 2024. 

MBN awalnya menjadwalkan Missing Crown Prince tayang, pada 9 Maret 2024. Namun demi produksi yang lebih baik dan alur cerita lebih apik, MBN menjadwalkan drama tersebut tayang pada 13 April 2024. 

“Setelah persiapan panjang, kami akan menyapa penonton dengan kualitas dan alur cerita lebih baik. Jadi tolong nantikan penayangan Missing Crown Prince, pada 13 April 2024,” kata stasiun TV tersebut seperti dikutip dari Newsen, Sabtu (24/2/2024). 

Mengusung genre komedi romantis, drama Missing Crown Prince berkisah tentang Putra Mahkota Lee Geon (Suho EXO) yang ‘diculik’ oleh Choi Myung Yoon (Hong Ye Ji), perempuan yang dijodohkan dengannya. 

MBN undur jadwal tayang Missing Crown Prince. (Foto: MBN)

Ketika keduanya berusaha menyelamatkan diri, Lee Geon dan Choi Myung Yoon kemudian saling jatuh cinta. Drama ini merupakan spin-off dari drama populer MBN, Bossam: Steal the Fate

Skenario Missing Crown Prince masih digarap oleh Kim Ji Soo dan Park Chul, penulis naskah drama Bossam, sementara kursi sutradara diisi oleh Kim Jin Man. Drama ini juga dibintangi oleh Myung Se Bin, Kim Joo Hyun, dan Kim Min Kyu.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/612/3043642/suho_exo-LMHa_large.jpg
Suho EXO Makan Burger dari Restoran Pro Israel, Dapat Sentilan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/206/2948820/suho-exo-jadi-putra-mahkota-dalam-drama-the-crown-prince-has-disappeared-cQqQRSHKiB.jpg
Suho EXO Jadi Putra Mahkota dalam Drama The Crown Prince Has Disappeared
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/24/33/2770487/suho-exo-dituduh-curi-300-sepatu-milik-seorang-stylist-sm-entertainment-buka-suara-pec5NBxzWQ.jpeg
Suho EXO Dituduh Curi 300 Sepatu Milik Seorang Stylist, SM Entertainment Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/05/205/2573873/suho-exo-pimpin-chart-itunes-di-33-negara-lewat-grey-suit-a8FR6LRLYP.jpg
Suho EXO Pimpin Chart iTunes di 33 Negara Lewat 'Grey Suit'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/14/205/2561016/suho-exo-rilis-teaser-untuk-comeback-solo-HoJQ20S1QD.jpg
Suho EXO Rilis Teaser untuk Comeback Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/10/205/2559449/bulan-depan-suho-exo-rilis-album-solo-I8O4uRpuYh.jpg
Bulan Depan, Suho EXO Rilis Album Solo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement