MBN Tunda Penayangan Drama Baru Suho EXO

SEOUL - MBN menunda penayangan drama baru Suho EXO, Missing Crown Prince. Hal itu diumumkan stasiun TV kabel asal Korea Selatan tersebut dalam keterangan resminya, pada 23 Februari 2024.

MBN awalnya menjadwalkan Missing Crown Prince tayang, pada 9 Maret 2024. Namun demi produksi yang lebih baik dan alur cerita lebih apik, MBN menjadwalkan drama tersebut tayang pada 13 April 2024.

“Setelah persiapan panjang, kami akan menyapa penonton dengan kualitas dan alur cerita lebih baik. Jadi tolong nantikan penayangan Missing Crown Prince, pada 13 April 2024,” kata stasiun TV tersebut seperti dikutip dari Newsen, Sabtu (24/2/2024).

Mengusung genre komedi romantis, drama Missing Crown Prince berkisah tentang Putra Mahkota Lee Geon (Suho EXO) yang ‘diculik’ oleh Choi Myung Yoon (Hong Ye Ji), perempuan yang dijodohkan dengannya.

Ketika keduanya berusaha menyelamatkan diri, Lee Geon dan Choi Myung Yoon kemudian saling jatuh cinta. Drama ini merupakan spin-off dari drama populer MBN, Bossam: Steal the Fate.

Skenario Missing Crown Prince masih digarap oleh Kim Ji Soo dan Park Chul, penulis naskah drama Bossam, sementara kursi sutradara diisi oleh Kim Jin Man. Drama ini juga dibintangi oleh Myung Se Bin, Kim Joo Hyun, dan Kim Min Kyu.*

(SIS)