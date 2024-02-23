Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Garansi Bebas Pengembalian dari Shopee, Kini Semakin Mudah Kembalikan Barang Saat Berubah Pikiran

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |08:18 WIB
Garansi Bebas Pengembalian dari Shopee, Kini Semakin Mudah Kembalikan Barang Saat Berubah Pikiran
Foto: Dok Freepik
A
A
A

JAKARTA- Belanja barang secara online semakin digandrungi dan menjadi pilihan masyarakat. Selain menghemat waktu dan tenaga, belanja online jugan semakin dinikmati karena variasi produk dari penjual yang beragam serta kemudahan dalam mencari barang apapun yang diinginkan.

Namun saat berbelanja dan pesanan telah sampai, terkadang pesanan yang sampai ternyata tidak sesuai atau bahkan kita berubah pikiran sehingga kita ingin mengembalikan produk tersebut. Sebagai e-commerce yang berupaya memahami kebutuhan masyarakat Indonesia, Shopee terus mengeksplor dan menciptakan solusi yang mampu meningkatkan pengalaman belanja online pengguna dengan peluncuran inovasi terbaru, Garansi Bebas Pengembalian.

 BACA JUGA:

Program ini memungkinkan pembeli untuk melakukan pengembalian barang dengan mudah, tidak hanya ketika barang yang diterima tidak sesuai, namun juga ketika pengguna berubah pikiran saat pesanan sampai, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dihadirkan sejak pertengahan Februari, program Garansi Bebas Pengembalian kini bisa dinikmati kapan saja oleh para pengguna. Selain kemudahan untuk pembeli, penjual juga akan mendapatkan keuntungan tambahan yakni dapat menarik pembeli baru hingga memicu potensi pembelian berulang.

Director Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna,  mengatakan, menjadi destinasi e-commerce yang dapat menjawab berbagai permintaan masyarakat merupakan komitmen utama kami di Shopee. Shopee ingin para pengguna selalu merasakan pelayanan terbaik dan pengalaman menyenangkan dalam setiap kegiatan belanja online melalui segala program yang Shopee miliki, baik itu pembeli dan penjual. Berbagai masukan yang diberikan oleh pengguna tentu menjadi inspirasi kami untuk berinovasi. Maka dari itu, program Garansi Bebas Pengembalian kami ciptakan untuk menambah kenyamanan dan memberikan kemudahan dalam belanja pengguna.

"Program ini diluncurkan sebagai bagian dari rangkaian kampanye Shopee 3.3 sehingga dapat menjadi momen yang tepat bagi masyarakat Indonesia saat berbelanja berbagai produk fashion lewat Shopee. Selain menikmati ragam promo menarik, berbagai fitur dan kemudahan yang Shopee tawarkan ini diharapkan dapat terus menciptakan kenyamanan dan rasa aman untuk berbelanja online bagi seluruh ekosistem kami,” tuturnya.

 

Inovasi terbaru Garansi Bebas Pengembalian memberikan keuntungan dan kemudahan untuk meningkatkan pengalaman belanja online bagi pembeli maupun penjual

Telusuri berita celebrity lainnya
