HOME CELEBRITY MUSIK

Berat Tinggalkan JKT48, Made Aurellia Nekat Keluar Zona Nyaman

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |00:01 WIB
Berat Tinggalkan JKT48, Made Aurellia Nekat Keluar Zona Nyaman
Made Aurellia di Guest Star Okezone (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Made Aurellia setelah sukses dengan single pertamanya bertajuk Senja, belum lama ini ia kembali mengeluarkan single terbarunya bertajuk Senin. Bercerita tentang seseorang yang coba menghibur kekasihnya yang tengah sibuk beraktifitas dengan segala tekanan dan hiruk pikuk di luar sana, lewat lagu ini Made Aurellia mengajak pendengar musik untuk rehat sejenak dan menghilangkan penat.

Made Aurellia mengaku sempat berat untuk meninggalkan JKT48 dan mengambil keputusan untuk bersolo karier. Karena bagaimanapun nama JKT48 telah membesarkan namanya hingga ia bisa dikenal oleh banyak orang.

Berat Tinggalkan JKT48, Made Aurellia Nekat Keluar Zona Nyaman

“Sebenarnya berat sih cuma aku udah ngerasa ‘oh cukup deh kayaknya buat belajar disini (JKT48)’ pengen mencari hal yang baru, mencari tantangan yang baru,” kata Made Aurellia saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta).

Lebih lanjut ditambah dengan menyukai sebuah tantangan, Made Aurellia mengaku keluar ‘zona nyaman’ adalah pilihan terbaiknya. Karena dari hal itu ia banyak belajar dan mendapat pengalaman baru untuk menunjang karirnya agar terus bisa berkarya dan menghasilkan karya-karya baru.

Oleh karena itu, Made Aurellia mengatakan menjadi seorang musisi terlebih solois agar karyanya bisa sampai kepada pendengar musik dirinya juga harus pintar menempatkan diri serta memposisikan dirinya ketika membawakan sebuah lagu.

“Sebenarnya kalau lagu tuh emosinya bukan itu-itu aja ya, tapi hampir semua emosi lagu itu relate sama apa yang kita jalanin gitu kan kayak putus cinta terus kehidupan sehari-hari atau kayak keresahan sehari-sehari juga, jadi menurut aku tinggal aku bayangin aja nih ‘oh gua pernah di posisi itu tuh’,” ucap Made Aurellia.

Oleh karena itu, Made Aurellia menyebutkan support dari orang-orang tersayang terutama keluarga juga menjadi sangat penting dan dibutuhkan ketika di masa-masa seperti ini. Sebab tanpa adanya dukungan mereka Made Aurellia merasa dirinya bukan apa-apa.

 BACA JUGA:

