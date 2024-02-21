Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Kembali Sambangi Polda Metro Jaya Bersama Sang Ibu

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |14:15 WIB
Tamara Tyasmara Kembali Sambangi Polda Metro Jaya Bersama Sang Ibu
Tamara Tyasmara dan ibundanya kembali menyambangi Polda Metro Jaya (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Tamara Tyasmara kembali menyambangi Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya hari ini, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Tamara hadir bersama tim kuasa hukumnya, Neosandy Purba, serta ibu kandungnya, Ristya Aryuni pada pukul 13.34 WIB.

Dalam kesempatan itu, Tamara memilih tak memberikan komentar apapun, begitu juga dengan sang ibu.

"Nggak ada, nggak ada (bukti)," kata Neosandy Purba.

Neosandy juga belum bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia hanya meminta waktu agar kliennya menjalani pemeriksaan lebih dulu.

Tamara Tyasmara (Ravie)

Tamara Tyasmara dan ibundanya kembali menyambangi Polda Metro Jaya (Foto: Ravie/MPI)

"Ini cuma nambahin yang kemarin," ujar dia.

Seperti diketahui, kasus kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (6) masih bergulir di Polda Metro Jaya. Polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini yang tak lain adalah pacar ibu korban bernama Yudha Arfandi alias YA.

Penyidik Polda Metro Jaya juga telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Tamara Tyasmara, Angger Dimas (ayah korban), dan tersangka YA di Gedung Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement