Tamara Tyasmara Kembali Sambangi Polda Metro Jaya Bersama Sang Ibu

JAKARTA - Tamara Tyasmara kembali menyambangi Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya hari ini, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Tamara hadir bersama tim kuasa hukumnya, Neosandy Purba, serta ibu kandungnya, Ristya Aryuni pada pukul 13.34 WIB.

Dalam kesempatan itu, Tamara memilih tak memberikan komentar apapun, begitu juga dengan sang ibu.

"Nggak ada, nggak ada (bukti)," kata Neosandy Purba.

Neosandy juga belum bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia hanya meminta waktu agar kliennya menjalani pemeriksaan lebih dulu.

Tamara Tyasmara dan ibundanya kembali menyambangi Polda Metro Jaya (Foto: Ravie/MPI)

"Ini cuma nambahin yang kemarin," ujar dia.

Seperti diketahui, kasus kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (6) masih bergulir di Polda Metro Jaya. Polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini yang tak lain adalah pacar ibu korban bernama Yudha Arfandi alias YA.

Penyidik Polda Metro Jaya juga telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Tamara Tyasmara, Angger Dimas (ayah korban), dan tersangka YA di Gedung Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

