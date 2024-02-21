Ryeoun Jadi Trainee dalam Drama Baru Go Hyun Jung, Namib

SEOUL - Artis Korea Ryeoun dikabarkan akan bergabung dengan Go Hyun Jung dalam drama Namib. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi agensi sang aktor, pada 21 Februari 2024.

“Drama tersebut merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh Ryeoun,” ujar agensi sang aktor, Lucky Company dalam keterangan persnya seperti dikutip dari Newsen, pada Rabu (21/2/2024).

Bintang Twinking Watermelon tersebut kabarnya digaet untuk berperan sebagai Yoo Jin Woo, peran yang sebelumnya diberikan kepada Ji Chang Wook. Ia merupakan trainee di sebuah agensi hiburan yang dipimpin oleh Kang Soo Hyun (Go Hyun Jung).

Awalnya, CEO Kang mendekati Yoo dengan sebuah maksud terselubung. Namun setelah mengenalnya, perempuan itu membantu sang trainee untuk mewujudkan mimpi besarnya di dunia hiburan.

Pemilik nama asli Go Yoon Hwan tersebut menarik perhatian publik ketika membintangi Adult Trainee dan 18 Again. Karena itu, penggemar menantikan proyek comeback sang aktor setelah sukses drama terakhirnya, Twinkling Watermelon.*

