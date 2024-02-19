Go Hyun Jung Jadi CEO Agensi Hiburan dalam Drama Namib

SEOUL - Artis Korea Go Hyun Jung berpotensi kembali ke layar kaca lewat drama Namib. Kabar tersebut, diklarifikasi oleh agensi sang aktris, IOK Company, pada 19 Februari 2024.

“Benar, Go Hyun Jung mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi sang aktris dikutip dari Soompi, pada Senin (19/2/2024).

Drama Namib berkisah tentang Kang Soo Hyun, seorang CEO wanita di perusahaan hiburan. Dengan maksud jahat, dia mendekati Yoo Jin Woo, trainee pria di perusahaannya namun kemudian membantunya menjadi artis terkenal.

Peran Kang Soo Hyun dalam drama ini diberikan kepada Gong Hyun Jung. Namun sayangnya, tim produksi belum merilis nama aktor pria yang tengah mereka dekati untuk berperan sebagai Yoo Jin Woo.