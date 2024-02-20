Sherina Munaf Pamer Wajah Polos Tanpa Make up, Netizen: Cantiknya Gak Habis-Habis

JAKARTA - Sherina Munaf mengunggah potret dirinya dengan wajah bare face alias tanpa makeup. Meski demikian, kecantikannya tetap terpancar.

Sherina terlihat sedang duduk santai di rumahnya memakai kaus putih dipadukan dengan celana putih. Dia terlihat foto dengan ekspresi wajah datar dan tampilan wajah polos tanpa makeup. Meski demikian, parasnya tetap terlihat cantik natural.

"Cantik banget," kata @indri***

"Apa sih Sher, cantiknya nggak habis-habis," komen @seeptii***

Unggahan foto ini ternyata Sherina ingin meminta pendapat netizen untuk potong rambut. Dia merasa rambutnya sudah terlihat sangat panjang.

"Get a haircut yes no?," tanya Sherina dalam keterangan fotonya.

Lantas netizen pun memberi tanggapan.

"Potong aja kak," ucap @dsriana***

"Jangan Sher panjang aja," timpal @dafic***

