HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sherina Munaf Pamer Wajah Polos Tanpa Make up, Netizen: Cantiknya Gak Habis-Habis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |07:11 WIB
Sherina Munaf Pamer Wajah Polos Tanpa Make up, Netizen: Cantiknya Gak Habis-Habis
Sherina Munaf tampil polos tanpa make up (Foto: IG Sherina)
JAKARTA - Sherina Munaf mengunggah potret dirinya dengan wajah bare face alias tanpa makeup. Meski demikian, kecantikannya tetap terpancar.

Sherina terlihat sedang duduk santai di rumahnya memakai kaus putih dipadukan dengan celana putih. Dia terlihat foto dengan ekspresi wajah datar dan tampilan wajah polos tanpa makeup. Meski demikian, parasnya tetap terlihat cantik natural.

Sherina Munaf Pamer Wajah Polos Tanpa Make up, Netizen: Cantiknya Gak Habis-Habis

"Cantik banget," kata @indri***

"Apa sih Sher, cantiknya nggak habis-habis," komen @seeptii***

Unggahan foto ini ternyata Sherina ingin meminta pendapat netizen untuk potong rambut. Dia merasa rambutnya sudah terlihat sangat panjang.

"Get a haircut yes no?," tanya Sherina dalam keterangan fotonya.

Lantas netizen pun memberi tanggapan.

"Potong aja kak," ucap @dsriana***

"Jangan Sher panjang aja," timpal @dafic***

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
