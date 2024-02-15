Netizen Mendadak Bandingkan Thariq Halilintar dengan Komeng di Pemilu 2024

JAKARTA - Thariq Halilintar mendadak dibandingkan dengan Komeng terkait pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Pasalnya keduanya sama-sama mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD dan DPD Jawa Barat di Pemilu 2024.

Akan tetapi, jika dilihat dari perolehan suara, Komeng yang terbilang cukup jarang kampanye justru mampu memperoleh lebih banyak dukungan dari masyarakat. Semetara Thariq, yang beberapa kali ikut dalam kampanye akbar hingga blusukan ke rumah warga dan memberikan minyak seperempat liter, justru mendapat perolehan suara yang jauh lebih sedikit.

Dikutip dari website pemilu2024.kpu.go.id pukul 15.35 WIB, Thariq Halilintar hanya memperoleh 58 suara sebagai caleg DPRD Jabar. Sementara Komeng diketahui mendapat 8,64% suara sebagai calon anggota DPD Jabar atau sekitar 278 ribu suara.

Perolehan suara Thariq yang rendah, membuatnya tampaknya akan gagal menduduki kursi DPRD Jabar. Bahkan netizen mengaku ogah mencoblos Thariq dan lebih memilih untuk memberikan suaranya pada Komeng.

Thariq Halilintar dibandingkan dengan Komeng (Foto: Website KPU)

"Komeng sih diam-diam jadi," tulis risna***.