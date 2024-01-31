Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Diduga Doakan Thariq Halilintar Bisa Menikah Tahun Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |13:24 WIB
Aurel Hermansyah Diduga Doakan Thariq Halilintar Bisa Menikah Tahun Ini
Aurel Hermansyah diduga doakan Thariq Halilintar bisa menikah tahun ini (Foto: Instagram/aurelhermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar baru genap berusia 25 tahun pada 29 Januari kemarin. Di hari spesialnya tersebut, anak keempat dari keluarga Gen Halilintar ini mendapatkan kejutan spesial dari kekasihnya, Aaliyah Massaid dan juga teman-temannya.

Selain mendapat kejutan dari Aaliyah, Thariq juga merayakan hari ulang tahunnya bersama sang kakak serta iparnya, Atta dan Aurel Hermansyah. Mereka tampak menghabiskan waktu dengan makan malam bersama serta menyaksikan sebuah kejutan dari Aaliyah yang diduga menyewa satu ruangan bioskop demi sang kekasih.

Aurel pun membagikan potret kebersamaan mereka. Bukan fotonya yang menjadi sorotan melainkan keterangan yang dituliskannya.

Dalam unggahannya, ibu dua anak tersebut menuliskan harapan agar sesuatu yang diinginkan Thariq terjadi di tahun ini. Netizen pun menduga pesan Aurel kepada Thariq mengisyaratkan bahwa dia mendukung adik iparnya itu meresmikan hubungannya dengan Aaliyah dalam ikatan pernikahan di tahun ini.

Aurel Hermansyah, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar

Aurel Hermansyah diduga doakan Thariq Halilintar bisa menikah tahun ini (Foto: Instagram/aurelhermansyah)

"Happy b'day ompa @thariqhalilintar semoga tahun ini jadi ya," bunyi caption yang ditulis Aurel Hermansyah, Selasa (30/1/2024).

Meski Aurel tak secara terang-terangan menuliskan harapannya sebagai dukungan untuk pernikahan Thariq dan Aaliyah, netizen menduga keras jika memang putri Anang Hermansyah itu berharap agar adik iparnya bisa berjodoh dengan sahabat masa kecilnya. Bahkan beberapa netizen pun ikut mendoakan agar Thariq dan Aaliyah segera naik ke pelaminan.

